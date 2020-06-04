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  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine

Tootmine lõpetatud

Philips AventTilaga tass

SCF751/03

4.1
| (72) Auhinnad
Tilgavaba joomine
Philips Avent uuel BPA-vabal tilaga tassil on taotlemisel patendiga klapp, mis takistab joogi mahaloksumist. Pehme tila ja käepidemed muudavad joomise lapse jaoks lihtsaks. Lihtne lapsele, mugav teile.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Lihtne üleminek pudelilt tassile

Tilgavaba joomine

  • Tilgavaba joomine

  • 7 untsi / 200 ml

  • 6 kuud+

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

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Kallutatud tila vajab vähem peakallutamist

Kallutatud tila vajab vähem peakallutamist

Kallutatud tila lihtsustab esimeste lonksude võtmist, pead liigselt taha kallutamata.

See tass on tehtud BPA-vabast materjalist

See tass on tehtud BPA-vabast materjalist

See Philips Aventi tass on tehtud BPA-vabast materjalist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

72

Auhinnad

04/06/2020

Polska

Polska

Sprawdzajcie co kupujecie

Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem

02/03/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Sucha podłoga

Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy

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See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem

15/06/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest super:)

Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem

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