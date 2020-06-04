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Tootmine lõpetatud
SCF751/07
Tilgavaba joomine
7 untsi / 200 ml
6 kuud+
Aitab segadusest! Uus, taotlemisel patendiga klapp tagab, et vesi tuleb välja vaid siis, kui laps tassist joob.
Kallutatud tila lihtsustab esimeste lonksude võtmist, pead liigselt taha kallutamata.
Harjutuskäepidemed aitavad teie lapsel tassi käes hoida ning iseseisvalt juua. Lisaks sellele, et lapsel on nendest käepidemetest oma väikeste kätega lihtne kinni hoida, on need ka mittelibiseva kummikattega.
4.1
5-st
72
Auhinnad
GhosTAngeL
04/06/2020
Polska
Sprawdzajcie co kupujecie
Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .
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See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem
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See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Gosiaanka
02/03/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Sucha podłoga
Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy
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See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem
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See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Ala1212
15/06/2015
Polska
Ten produkt jest super:)
Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)
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See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem
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