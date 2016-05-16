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  • Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena
  • Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena
  • Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena
  • Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena
  • Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena
  • Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena

Tootmine lõpetatud

Philips AventKõrretassid

SCF760/00

5
| (14) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena
Philips Aventi kõrrega tops SCF760/00 on ideaalne joogivahend kasvava lapse jaoks. See on lekkekindel ja lapsel on seda lihtne ise kasutada. Lisaks on sellel ainulaadne keeratav kaas ning see on täielikult lahtivõetav ja puhastatav.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Lekkekindel - lapsel on lihtne ise kasutada

Keeratav kaas hoiab kõrre liikvel olles hügieenilisena

  • 260 ml

  • 12m+ kõrs

Pehme silikoonist kõrs integreeritud lekkekindla klapiga

Lapse jaoks on kaant lihtne lahti keerata ja sulgeda

Keeratav kaas hoiab kõrre puhta

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

14

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

16/05/2016

Eesti

Eesti

Meie lemmik, sinine tass

Tass oli suurepärane ja väga mugav kasutada, võiks olla kaasas ka sangad ja ostes tassi võiks olla kohe kaasas ka puhastushari, meil kulus palju aega enne kui leidsime poe kust harja ja lisakõrre komplekti saada, igalpool kus tasse on seda kahjuks ei saa kuid hügieenilises mõttes oleks harjakest kohe vaja läinud sest painde-liite kohast tõmbub kõrs seest mustaks.

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See arvustus tehti tootele SCF760/00 Kõrretassid

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF760/00 Kõrretassid

10/03/2016

Polska

Polska

Ekspresowa i intuicyjna nauka picia

Próbowaliśmy nauczyć synka pić z niekapków różnych firm i nie udała nam się ta sztuka do czasu, aż trafiliśmy na kubeczek z rurką Avent. W drugim dniu zabawy nim, mój 9-miesięczny synek samodzielnie, intuicyjnie i bez pokazywania jak, nauczył się pić przez rureczkę. Odtąd kubek towarzyszy nam każdego dnia: podczas zabawy, na spacerach (ma chowaną rurkę, więc jest higieniczny), już miliona razy upadł nam na podłogę, czy beton i nadal jest cały. Łatwo się go myje, składa i można dokupić zamienne rurki. Polecam, rewelacja!

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See arvustus tehti tootele SCF760/00 Kubki ze słomką

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF760/00 Kubki ze słomką

09/07/2015

Polska

Polska

Świetny kubek godny polecenia:)

Super kubek! Moja córka (13 miesięcy) w ciągu jednego popołudnia nauczyła się z niego pić, a wcześniej nie potrafiła pić z żadnego kubka niekapka, chociaż kupiliśmy kilka różnych firm i z twardymi i miękkimi ustnikami, a picie ze szklanki czy kubka treningowego kończyło się zamoczeniem jej i wszystkiego wokół. Kubek jest porządnie wykonany, nie cieknie, ma praktyczną zakrętkę, która nie zginie bo się ja przekręca a nie zdejmuje. Poza tym dziecko nie musi przechylać kubka aby móc się napić. Butelka przezroczysta z podziałką, przez co widać ile napoju dziecko wypiło. Jedyny malutki minus moim zdaniem to brak uchwytów do trzymania przez dziecko. Na początku też ciężko było mi go rozłożyć na części, ale po dojściu do wprawy zajmuje to tylko chwilę. Kubek zdecydowanie godny polecenia!!!

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See arvustus tehti tootele SCF760/00 Kubki ze słomką

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF760/00 Kubki ze słomką

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