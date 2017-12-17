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  • Hoiab teie kõrrega topsi alati hügieenilisena
  • Hoiab teie kõrrega topsi alati hügieenilisena
  • Hoiab teie kõrrega topsi alati hügieenilisena
  • Hoiab teie kõrrega topsi alati hügieenilisena

Tootmine lõpetatud

Philips AventKõrretassid

SCF764/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Hoiab teie kõrrega topsi alati hügieenilisena
Philips Aventi asenduskõrte komplekt SCF764/00 koos harjaga sisaldab 2 vahetatavat kõrrekomplekti ja puhastusharja. Selle abil saab topsis olevat kõrt alati kasutamiseks puhta ja hügieenilisena hoida!
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Silikoonkõrte asendused koos puhastusharjaga

Hoiab teie kõrrega topsi alati hügieenilisena

  • Asenduskõrte komplektid

  • Koos harjaga

Sisaldab kahte asenduskõrte komplekti ja puhastusharja

9-untsistele kõrretassidele

Hari võimaldab kõrre kerget puhastamist

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Praktická a super věc.

Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF764/00 Hrnečky s brčkem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF764/00 Hrnečky s brčkem

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