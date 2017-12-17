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Tootmine lõpetatud
Asenduskõrte komplektid
Koos harjaga
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
liskahana
17/12/2017
Česká republika
Praktická a super věc.
Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF764/00 Hrnečky s brčkem
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