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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
260 ml
260 ml
9+ kuud
See tilata tass võimaldab juua 360° kogu servast, just nagu täiskasvanute tassi puhul.
Selle tilata tassi kuju soodustab tervete hammaste arengut.
Sellel tilata tassil on ainulaadne keelega aktiveeritav klapp, mistõttu voolab vedelik tassist ainult siis, kui laps surub huuled vastu tassi serva. Lonksude vahepeal sulgub klapp automaatselt; seega ei ole vaja joogi mahaloksumise ja segaduse pärast muretseda.
4.5
5-st
73
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Auksuole
29/01/2016
Lietuva
puikus puodelis mokymuisi
Dukrai beveik pusantru metu, daugmaz nuo metuku nori gerti is suaugusiuju puodelio, deja tai budavo daugiau zaidimas - vanduo ant zemes o ne i skrandi. Su siuo puoduku, sekesi daug geriau, vaikas atrsigerdavo, rubai sausi, tiesa jai taip pat labai patinka ji surinkti ir isrinkti tai kartais naudojamas ne pagal paskirti, taciau to nelaikau minusu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF782 Puodelis vyresniems vaikams
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF782 Puodelis vyresniems vaikams
Egle123
31/12/2015
Lietuva
Puikus puodelis vaikams
Sveiki, išbandėme naująjį avent puodelį vaikams skirtą 12+ amžiaus vaikams. Puodelis tiesiog puikus, kadangi vaikučiui labai lengva juo naudotis, taip pat turbūt geriausia šio puodelio savybė, skysčiai neišsilieja. Taip pat eina gerti iš bet kurio taško.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF782 Puodelis vyresniems vaikams
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF782 Puodelis vyresniems vaikams
Herbjorg
29/12/2015
Lietuva
Puikus būdas išmokyti vaiką gerti iš puoduko
Dukrai metai ir du mėnesiai, esame bandę keletą būdų vandeniui ir arbatoms gerti – ir buteliuką su žinduku (nors tokio amžiaus manau ji jau per didelė gerti iš žinduko) ir įvairias gertuvėles, vistik geriausiai atsigerdavo iš paprasto puodelio, tiesa tuomet likdavo šlapia iki pat kojinių, o po kiekvieno atsigėrimo tekdavo perrengti. Tikru atradimu tapo Avent puodelis skirtas vaikams vyresniems nei 12 mėn. – priešingai nei bandant kitas gertuves, kaip naudotis šiuo Avent puodeliu dukrai net nereikėjo rodyti – padaviau ir ji iškart kuo puikiausiai atsigėrė; likau sužavėta - ir rūbeliai sausi ir grindų šluostyti nereikėjo! Labai rekomenduoju mamoms, kurios nori greitai ir lengvai išmokyti vaikutį gerti iš puodelio.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF782 Puodelis vyresniems vaikams
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF782 Puodelis vyresniems vaikams
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
77% küsitletud lastehambaarste on arvamusel, et see tass aitab kaasa tervislikule suu arengule (sõltumatu veebiuuring, USA, aprill 2016)
72% küsitletud lastehambaarstidest soovitab keelega aktiveerimise tehnoloogiat (sõltumatu veebiuuring, USA, aprill 2016)