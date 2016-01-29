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  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele

Tootmine lõpetatud

Philips AventSuurte inimeste tass

SCF782/15

4.5
| (73) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
Muutke tilaga joogitassist loobumine ja tavalisest tassist joomine oma väikelapse jaoks lihtsamaks – ilma segaduseta! Keelega aktiveerimise tehnoloogia tähendab, et vedelik voolab tassist ainult siis, kui lapse huuled tassi serva puudutavad.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Ideaalne üleminekutass kasvavatele lastele

Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele

  • 260 ml

  • 260 ml

  • 9+ kuud

Võimalik juua 360° kogu servast, täpselt nagu avatud tassi puhul

Võimalik juua 360° kogu servast, täpselt nagu avatud tassi puhul

See tilata tass võimaldab juua 360° kogu servast, just nagu täiskasvanute tassi puhul.

Aitab kaasa tervislikule suu arengule*

Aitab kaasa tervislikule suu arengule*

Selle tilata tassi kuju soodustab tervete hammaste arengut.

Keelega aktiveerimise tehnoloogia

Keelega aktiveerimise tehnoloogia

Sellel tilata tassil on ainulaadne keelega aktiveeritav klapp, mistõttu voolab vedelik tassist ainult siis, kui laps surub huuled vastu tassi serva. Lonksude vahepeal sulgub klapp automaatselt; seega ei ole vaja joogi mahaloksumise ja segaduse pärast muretseda.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

73

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

29/01/2016

Lietuva

Lietuva

puikus puodelis mokymuisi

Dukrai beveik pusantru metu, daugmaz nuo metuku nori gerti is suaugusiuju puodelio, deja tai budavo daugiau zaidimas - vanduo ant zemes o ne i skrandi. Su siuo puoduku, sekesi daug geriau, vaikas atrsigerdavo, rubai sausi, tiesa jai taip pat labai patinka ji surinkti ir isrinkti tai kartais naudojamas ne pagal paskirti, taciau to nelaikau minusu

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31/12/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus puodelis vaikams

Sveiki, išbandėme naująjį avent puodelį vaikams skirtą 12+ amžiaus vaikams. Puodelis tiesiog puikus, kadangi vaikučiui labai lengva juo naudotis, taip pat turbūt geriausia šio puodelio savybė, skysčiai neišsilieja. Taip pat eina gerti iš bet kurio taško.

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See arvustus tehti tootele SCF782 Puodelis vyresniems vaikams

Jah, soovitan seda toodet

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29/12/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus būdas išmokyti vaiką gerti iš puoduko

Dukrai metai ir du mėnesiai, esame bandę keletą būdų vandeniui ir arbatoms gerti – ir buteliuką su žinduku (nors tokio amžiaus manau ji jau per didelė gerti iš žinduko) ir įvairias gertuvėles, vistik geriausiai atsigerdavo iš paprasto puodelio, tiesa tuomet likdavo šlapia iki pat kojinių, o po kiekvieno atsigėrimo tekdavo perrengti. Tikru atradimu tapo Avent puodelis skirtas vaikams vyresniems nei 12 mėn. – priešingai nei bandant kitas gertuves, kaip naudotis šiuo Avent puodeliu dukrai net nereikėjo rodyti – padaviau ir ji iškart kuo puikiausiai atsigėrė; likau sužavėta - ir rūbeliai sausi ir grindų šluostyti nereikėjo! Labai rekomenduoju mamoms, kurios nori greitai ir lengvai išmokyti vaikutį gerti iš puodelio.

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. 77% küsitletud lastehambaarste on arvamusel, et see tass aitab kaasa tervislikule suu arengule (sõltumatu veebiuuring, USA, aprill 2016)

  2. 72% küsitletud lastehambaarstidest soovitab keelega aktiveerimise tehnoloogiat (sõltumatu veebiuuring, USA, aprill 2016)