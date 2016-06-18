30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
340 ml
12 untsi
12 kuud ja vanemad
See tilata tass võimaldab juua 360° kogu servast, just nagu täiskasvanute tassi puhul.
Selle tilata tassi kuju soodustab tervete hammaste arengut.
Sellel tilata tassil on ainulaadne keelega aktiveeritav klapp, mistõttu voolab vedelik tassist ainult siis, kui laps surub huuled vastu tassi serva. Lonksude vahepeal sulgub klapp automaatselt; seega ei ole vaja joogi mahaloksumise ja segaduse pärast muretseda.
4.7
5-st
52
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Drakašė
18/06/2016
Lietuva
Puikaus dizaino puodelis
Puikus daiktas, patariu turėti kiekvienai mamytei auginančius mažylius. Vaikas net ir išmokęs gerti iš puodelio mielai jį naudoja toliau. Šį ryškių spalvų puodelį iškart pamils kiekvienas vaikas, nes: 1. Puodelį patogu ir lengva naudoti, esančios rankenėlės leidžia tvirtai laikyti vaiko rankytėse. 2. Puodelio detales lengva surinkti, išplauti. 3. Galima be baimės nešioti, purtyti ir likti ramūs kad puodelyje esantis turinys neatsidurs ant grindų. Puodelyje esantis vožtuvas puikiam tam tarnauja. 4. Puodelis pagamintas iš plastiko, kuriame nėra BPA. O tai reiškia kad nekenkia mūsų sveikatai. 5. Apsauginis dangtelis padeda puodeliui būti sterialiam. 6. Prilietus lūpomis atsidaro specialus vožtuvas ir skystis puikiai teka iš puodelio į burnytę.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams
Karolina9
16/06/2016
Lietuva
Tai mylimiausias mano vaiko puodelis
Šių puodelių turiu net tris, visi kiti turimi puodeliai visai nenaudojami, vaikas prie šio puodelio labai greitai priprato ir tik jį naudoja. Tai labai patogus puodelis, lengva jo priežiūra, plovimas, nevarva gėrimas. Netgi šį puodelį vaikas nešasi į lovą vietoj žaisliuko
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams
Malcia87
22/04/2016
Polska
Polecam
Butelka zaskakuje nowoczesnością. Wreszcie coś nowego, nietuzinkowego a zarazem tak potrzebnego. Fakt, dziecko musi nauczyć się z tego pić, ale to tylko kwestia czasu. Butelka lekka i kolorowa. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
77% küsitletud lastehambaarste on arvamusel, et see tass aitab kaasa tervislikule suu arengule (sõltumatu veebiuuring, USA, aprill 2016)
72% küsitletud lastehambaarstidest soovitab keelega aktiveerimise tehnoloogiat (sõltumatu veebiuuring, USA, aprill 2016)