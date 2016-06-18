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  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
  • Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele

Tootmine lõpetatud

Philips AventSuurte inimeste tass

SCF784/00

4.7
| (52) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele
Muutke tilaga joogitassist loobumine ja tavalisest tassist joomine oma väikelapse jaoks lihtsamaks – ilma segaduseta! Keelega aktiveerimise tehnoloogia tähendab, et vedelik voolab tassist ainult siis, kui lapse huuled tassi serva puudutavad.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Ideaalne üleminekutass kasvavatele lastele

Aitab üle minna täiskasvanute moodi joomisele

  • 340 ml

  • 12 untsi

  • 12 kuud ja vanemad

Võimalik juua 360° kogu servast, täpselt nagu avatud tassi puhul

Võimalik juua 360° kogu servast, täpselt nagu avatud tassi puhul

See tilata tass võimaldab juua 360° kogu servast, just nagu täiskasvanute tassi puhul.

Aitab kaasa tervislikule suu arengule*

Aitab kaasa tervislikule suu arengule*

Selle tilata tassi kuju soodustab tervete hammaste arengut.

Keelega aktiveerimise tehnoloogia

Keelega aktiveerimise tehnoloogia

Sellel tilata tassil on ainulaadne keelega aktiveeritav klapp, mistõttu voolab vedelik tassist ainult siis, kui laps surub huuled vastu tassi serva. Lonksude vahepeal sulgub klapp automaatselt; seega ei ole vaja joogi mahaloksumise ja segaduse pärast muretseda.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

52

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2

18/06/2016

Lietuva

Lietuva

Puikaus dizaino puodelis

Puikus daiktas, patariu turėti kiekvienai mamytei auginančius mažylius. Vaikas net ir išmokęs gerti iš puodelio mielai jį naudoja toliau. Šį ryškių spalvų puodelį iškart pamils kiekvienas vaikas, nes: 1. Puodelį patogu ir lengva naudoti, esančios rankenėlės leidžia tvirtai laikyti vaiko rankytėse. 2. Puodelio detales lengva surinkti, išplauti. 3. Galima be baimės nešioti, purtyti ir likti ramūs kad puodelyje esantis turinys neatsidurs ant grindų. Puodelyje esantis vožtuvas puikiam tam tarnauja. 4. Puodelis pagamintas iš plastiko, kuriame nėra BPA. O tai reiškia kad nekenkia mūsų sveikatai. 5. Apsauginis dangtelis padeda puodeliui būti sterialiam. 6. Prilietus lūpomis atsidaro specialus vožtuvas ir skystis puikiai teka iš puodelio į burnytę.

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16/06/2016

Lietuva

Lietuva

Tai mylimiausias mano vaiko puodelis

Šių puodelių turiu net tris, visi kiti turimi puodeliai visai nenaudojami, vaikas prie šio puodelio labai greitai priprato ir tik jį naudoja. Tai labai patogus puodelis, lengva jo priežiūra, plovimas, nevarva gėrimas. Netgi šį puodelį vaikas nešasi į lovą vietoj žaisliuko

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See arvustus tehti tootele SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams

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22/04/2016

Polska

Polska

Polecam

Butelka zaskakuje nowoczesnością. Wreszcie coś nowego, nietuzinkowego a zarazem tak potrzebnego. Fakt, dziecko musi nauczyć się z tego pić, ale to tylko kwestia czasu. Butelka lekka i kolorowa. Polecam

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. 77% küsitletud lastehambaarste on arvamusel, et see tass aitab kaasa tervislikule suu arengule (sõltumatu veebiuuring, USA, aprill 2016)

  2. 72% küsitletud lastehambaarstidest soovitab keelega aktiveerimise tehnoloogiat (sõltumatu veebiuuring, USA, aprill 2016)