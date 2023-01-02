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  • Aitab kaasa tervislikule suu arengule*
  • Aitab kaasa tervislikule suu arengule*
  • Aitab kaasa tervislikule suu arengule*
  • Aitab kaasa tervislikule suu arengule*
  • Aitab kaasa tervislikule suu arengule*
  • Aitab kaasa tervislikule suu arengule*

Philips AventKõrretassid

SCF796/02

4.8
| (217) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Aitab kaasa tervislikule suu arengule*
Philips Aventi Bendy reljeefne kõrretass on ideaalne valik kasvavatele ja aktiivsetele väikelastele, mis soodustab suu tervislikku arengut. Töötatud välja koostöös ekspertidega, et see oleks parim võimalik kõrretass.*
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Lekkimisvastane klapp ennetab mahaloksumist

Aitab kaasa tervislikule suu arengule*

  • Bendy kõrretass

  • 200 ml

  • 9+ kuud

  • ühene komplekt

Philips Aventi tassid lähtuvad teie lapse arengust

Iseseisvalt jooma õppimine on lapse arengus tähtis samm. Toetame laste teekonda iseseisvalt jooma õppimisel, lihtsustades üleminekut rinnaga toitmiselt või pudelist söötmiselt avatud tassist joomisele. Tervishoiutöötajatelt saadud juhiste kohaselt järgivad meie lutid ning pehmete ja kõvade tilade, kõrte ja 360° joogiservaga tooted teie lapse arengut ning aitavad kaasa lapse värskelt omandatud motoorsete oskuste ja joomisoskuste arendamisele. Meie kvaliteetsete toodete valmistamisel on tähtsal kohal mugavus ja hügieen.

Ergonoomilised käepidemed ja pehme kõrs sobivad ideaalselt väikelapsele

Väikesed käed saavad tassi ergonoomilistest käepidemetest lihtsasti kinni hoida. Pehme ja elastne kõrs on igemete vastu õrn ning kerge ja väike tass sobib täiuslikult esimesteks lonksudeks kõrrega.

Kõrre alumise painduva osaga saab kätte viimsegi tilga

Kõrre alumise painduva osaga saab kätte viimsegi tilga

Kõrre alumine osa on kaardus, mistõttu ulatub kõrs lihtsasti vedelikuni ja laps saab juua loomulikus joomisasendis.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

217

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

02/01/2023

Eesti

Eesti

Suurepärane jooginõu lapsele

Joogipudel sobib hästi suurepäraselt beebile. Beebi saab ise mugavalt pudelist joogi kätte, ilma pudelit kallutamata. Lisaks on lapsevanemal rõõmu, kuna pudel ei tilgu, st et laps ei aja vett laiali.

Positiivsed omadused

Laps saab iseseisvalt juua, pudelit ei pea kallutama.

Negatiivsed omadused

Korgikate kukub ära, kui laps pudeli maha kukutab.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF796/02 Kõrretassid

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF796/02 Kõrretassid

28/12/2022

Eesti

Eesti

Väikelapsele väga mugav veepudel

Ainuke veepudel, mis oma suuruselt väga sobilik väikelapsele, et ise käes hoida ja sama ka raskuse poolest. Veepudel ei lase vett välja, seega kui laps käib ringi toas, siis ei tilgu vett nagu osadest teistest pudelitest. Lisaks kinnikäiv kaas on väga mugav, et pudelit kaasas lihtsasti kanda või kotti visata. Veekogus kõrrest on mõõdukas ja ei tule liiga suuri lonkse.

Positiivsed omadused

Kerge väikelapsel ise käes hoida, väga mugav sulgur, kõrre vee läbilase on õige doosiga. Kerge pesta kõiki osi.

Negatiivsed omadused

Ei olegi.

See arvustus tehti tootele SCF796/02 Kõrretassid

See arvustus tehti tootele SCF796/02 Kõrretassid

02/01/2023

Latvija

Latvija

Šis produkts ir kvalitatīva

Izvēlētos, jo pievilcīgas krāsas un izskats kā arī viegli ir bērnam padzerties no krūzītes, nekas nelīst garām, viegli var aiztaisīt.

Positiivsed omadused

Viegli padzerties, nelīst garām

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. Küsitlesime 200 Ameerika Ühendriikide laste hambaarsti ja 90% neist nõustusid, et meie kõrretass aitab kaasa tervislikule suu arengule. 89% olid nõus, et kõrrega joomine treenib ja tugevdab suulihaseid (sõltumatu veebiuuring, Ameerika Ühendriigid, aprill 2016). Töötatud välja koostöös lastearstide, hambaarstide, ergonomistide ja ämmaemandatega.