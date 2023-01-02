Ainuke veepudel, mis oma suuruselt väga sobilik väikelapsele, et ise käes hoida ja sama ka raskuse poolest. Veepudel ei lase vett välja, seega kui laps käib ringi toas, siis ei tilgu vett nagu osadest teistest pudelitest. Lisaks kinnikäiv kaas on väga mugav, et pudelit kaasas lihtsasti kanda või kotti visata. Veekogus kõrrest on mõõdukas ja ei tule liiga suuri lonkse.