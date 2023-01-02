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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Bendy kõrretass
200 ml
9+ kuud
ühene komplekt
Iseseisvalt jooma õppimine on lapse arengus tähtis samm. Toetame laste teekonda iseseisvalt jooma õppimisel, lihtsustades üleminekut rinnaga toitmiselt või pudelist söötmiselt avatud tassist joomisele. Tervishoiutöötajatelt saadud juhiste kohaselt järgivad meie lutid ning pehmete ja kõvade tilade, kõrte ja 360° joogiservaga tooted teie lapse arengut ning aitavad kaasa lapse värskelt omandatud motoorsete oskuste ja joomisoskuste arendamisele. Meie kvaliteetsete toodete valmistamisel on tähtsal kohal mugavus ja hügieen.
Väikesed käed saavad tassi ergonoomilistest käepidemetest lihtsasti kinni hoida. Pehme ja elastne kõrs on igemete vastu õrn ning kerge ja väike tass sobib täiuslikult esimesteks lonksudeks kõrrega.
Kõrre alumine osa on kaardus, mistõttu ulatub kõrs lihtsasti vedelikuni ja laps saab juua loomulikus joomisasendis.
4.8
5-st
217
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Imre58
02/01/2023
Eesti
Kampaania osa
Suurepärane jooginõu lapsele
Joogipudel sobib hästi suurepäraselt beebile. Beebi saab ise mugavalt pudelist joogi kätte, ilma pudelit kallutamata. Lisaks on lapsevanemal rõõmu, kuna pudel ei tilgu, st et laps ei aja vett laiali.
Positiivsed omadused
Laps saab iseseisvalt juua, pudelit ei pea kallutama.
Negatiivsed omadused
Korgikate kukub ära, kui laps pudeli maha kukutab.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF796/02 Kõrretassid
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF796/02 Kõrretassid
Oliivimari
28/12/2022
Eesti
Kampaania osa
Väikelapsele väga mugav veepudel
Ainuke veepudel, mis oma suuruselt väga sobilik väikelapsele, et ise käes hoida ja sama ka raskuse poolest. Veepudel ei lase vett välja, seega kui laps käib ringi toas, siis ei tilgu vett nagu osadest teistest pudelitest. Lisaks kinnikäiv kaas on väga mugav, et pudelit kaasas lihtsasti kanda või kotti visata. Veekogus kõrrest on mõõdukas ja ei tule liiga suuri lonkse.
Positiivsed omadused
Kerge väikelapsel ise käes hoida, väga mugav sulgur, kõrre vee läbilase on õige doosiga. Kerge pesta kõiki osi.
Negatiivsed omadused
Ei olegi.
See arvustus tehti tootele SCF796/02 Kõrretassid
See arvustus tehti tootele SCF796/02 Kõrretassid
Anukinjs
02/01/2023
Latvija
Kampaania osa
Šis produkts ir kvalitatīva
Izvēlētos, jo pievilcīgas krāsas un izskats kā arī viegli ir bērnam padzerties no krūzītes, nekas nelīst garām, viegli var aiztaisīt.
Positiivsed omadused
Viegli padzerties, nelīst garām
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF796/02 Krūzītes ar salmiņu
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Küsitlesime 200 Ameerika Ühendriikide laste hambaarsti ja 90% neist nõustusid, et meie kõrretass aitab kaasa tervislikule suu arengule. 89% olid nõus, et kõrrega joomine treenib ja tugevdab suulihaseid (sõltumatu veebiuuring, Ameerika Ühendriigid, aprill 2016). Töötatud välja koostöös lastearstide, hambaarstide, ergonomistide ja ämmaemandatega.