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Bendy kõrretass
300 ml
12 kuud ja vanemad
ühene komplekt
Iseseisvalt jooma õppimine on lapse arengus tähtis samm. Toetame laste teekonda iseseisvalt jooma õppimisel, lihtsustades üleminekut rinnaga toitmiselt või pudelist söötmiselt avatud tassist joomisele. Tervishoiutöötajatelt saadud juhiste kohaselt järgivad meie lutid ning pehmete ja kõvade tilade, kõrte ja 360° joogiservaga tooted teie lapse arengut ning aitavad kaasa lapse värskelt omandatud motoorsete oskuste ja joomisoskuste arendamisele. Meie kvaliteetsete toodete valmistamisel on tähtsal kohal mugavus ja hügieen.
10-untsine tass on ideaalse suurusega, et laps saaks terve oma aktiivse päeva jooksul piisavalt vedelikku. Pealelibistatav kaas hoiab kõrre alati puhtana. Tänu tassi kontuuridega kujule ja libisemiskindlale tekstuurile on väikelapsel lihtne tassi käes hoida ja sellest haarata – nii kasvab lapse enesekindlus ja areneb iseseisvalt joomise oskus.
Kõrre alumine osa on kaardus, mistõttu ulatub kõrs lihtsasti vedelikuni ja laps saab juua loomulikus joomisasendis.
4.6
5-st
479
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Kadi29
20/10/2019
Eesti
Olukorrapäästja
Kõrretass sattus meie kätte täpselt õigel ajal. Natukene peale 2 aasta sünnipäeva avastas laps, et peale jooginõust lonksu võtmist on võimalik vesi ühe sujuva liigutusega valada end ümbritsevale pinnale, alalõpmata võis kusagilt leida loigu ja harv polnud juhus kui valaja ise oma loigu sees ka pikali libises. Olime olukorras, kus tavalist jooginõud lapse kätte järelvalveta enam jätta ei saanudki. Kõrretass on olnud ideaalne olukorra lahendaja- vesi püsib tassis ja laps saab seda vastavalt soovile ise toimetada. Kõrretass on piisavalt suur, et jaguks pikemaks õueskäiguks või tubaseks päevaks, piisavalt väike, et mitte olla lapse käes ebamugav. Kui algul kartsin, et kõrrest joomine võib tekitada vastumeelsust, siis tegelikult oli hirm asjatu. Kõrretass läks kasutusse absoluutselt kohe ja igas olukorras. Mis meile eriti hästi sobis- laps saab kõrretassi endaga kasvõi magama kaasa võtta ja vastavalt soovile juua võtta. Muidu pidime ise alati selleks voodist tõusma ja pudeli või tassi andma(ja seda hoida aitama), et tekid-padjad-tudukad kuivaks jääksid. Nüüd on vesi alati käeulatuses ja silma all, janu saab kustutatud ka mänguhoos kui muidu kippus see meelest minema või polnud lihtsalt mahti. Puhastamine on täpselt nii lihtne kui lubatud ja lahti-kokku panemine käib kiiresti ja kergelt. Aga mitte nii kergelt, et kahene, kes muidu keerab kõigilt pudelitelt korgid maha sellega hakkama saaks. Tal küll tekkis kohe kätte saades huvi, et kuidas see vesi sealt täies mahus välja saada, õnneks pidas kõrretops vapralt vastu kõigile osavatele katsetustele. Korra õnnestus kaaneke tassi küljest küll eemaldada, aga minu rõõmuks on see vastupidavast materjalist ja ettenägelikult lihtsa disainiga, tundub, et seda naljalt katki pole võimalik teha. Kõrretopsil kaant peale libistades kipub kõrre otsa sisse jäänud vesi üksikute tilkadena küll välja tulema, kuid see pole meid häirinud. Oluline on, et vesi püsib pudelis isegi kui laps on mänguhoos lahtise kaanega topsi endast eemale pikali lükanud. Oleme kõrretassiga väga rahul ja kindlasti julgen seda teistelegi soovitada. :) Aitäh!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF798/01 Kõrretassid
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF798/01 Kõrretassid
Plikatirts
19/10/2019
Eesti
Vahva värviline kõrrepudel
Oleme pudelit kasutanud tänaseks juba nädal aega. Varasemalt pidime alati abistama last joomisel st. kallutama pudelit, et laps saaks juua. Selle pudeliga ta joob lõpuks ise. Pudelit on lapsel väga mugav käes hoida ja on libisemis kindel. Pudel pole nädala jooksul kordagi lekkinud. Pudelit on väga lihtne puhastada ja kokku panna ja lisaks saab seda pesta ka nõudepesu masinas. Disainilt on toode väga lahe ja lastepärane. Silmapaistev värv on kohe näha ja on ilus. Vastupidavus on samuti täitsa hea mis on meie jaoks väga oluline. Kuna 1a ja 2 k piigale meeldib märku anda pudeli loopimisega, et tahab juua, aga nüüd vaid annan kätte ja suunan teda ise jooma ja talle meeldib. Mainin ka seda, et kui muidu tuleb kõrrega topsidest rohkem vedelikku ja laps võib kurku tõmmata, siis sellega pole meil sellist asja juhtunud. Pudelil võiks olla ka ml näit, et näha palju laps vedelikku tarbib. Igal juhul ma soovitan kõigil seda pudelit proovida :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF798/01 Kõrretassid
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF798/01 Kõrretassid
Kessukas25
18/10/2019
Eesti
Loodud väikeste käte jaoks
Ise olin alguses pisut skeptiline, sest arvasin, et ehk ei ole lapsel seda pudelit mugav käes hoida. Ei ole sangasi nagu väiksemal, sama pudeli mudelil. Aga toode on suurepärane! Pisikesed mummukesed pudelil hõlbustavad hoidmist ja pudel püsib kindlalt väikeses peos. Puhastada on pudelit äärmiselt mugav, sest selle saab päris detailideni lahti võtta. Minule isiklikult meeldib ka see steriilne disain, mis katab kõrre osa, kui pudelit parajasti ei kasutata ja mille eemaldamisega saab ka väikelaps ise hakkama. Kindlasti lisab plusspunkte asjaolu, et pudel tõepoolest ei tilgu, kui seda kallutada. Kui ma nüüd natukene ka vinguda tohin, siis pudelile korki peale keerates ei taha see sisemine kõrs hästi õigesse asendisse jääda (suunaga jooja poole siis). Sellega on natuke pusimist. Kindlasti soovitan seda pudelit, sest üldmulje ja omadused on väga head!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF798/01 Kõrretassid
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF798/01 Kõrretassid
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Küsitlesime 200 Ameerika Ühendriikide laste hambaarsti ja 90% neist nõustusid, et meie kõrretass aitab kaasa tervislikule suu arengule. 89% olid nõus, et kõrrega joomine treenib ja tugevdab suulihaseid (sõltumatu veebiuuring, Ameerika Ühendriigid, aprill 2016). Töötatud välja koostöös lastearstide, hambaarstide, ergonomistide ja ämmaemandatega.