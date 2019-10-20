Minu 10-kuusele tütrele see kõrretass/pudel väga meeldib. Kui esmapilgul muretsesin veidi, et tass on veidi suur tema jaoks, siis tegelikkuses sellega üldse probleeme polnud. Tütar hoidis tassi kergelt nii kahe kui ka ühe käega. Ja kujutan ette kui hea on seda tassi suvel välja kaasa võtta- vett mahub sisse just paras kogus ja samas pole see tass väga suur, vaid mõnusalt kompaktne vankrikotti panekuks. Seega võin väita, et suurus ja kuju mulle ka väga meeldivad. Lisaks on tassil mõnus kate, mida saab kasutada sellisel momendil, kui laps ei joo. Ning lisaks ei lase see kate ka vett läbi, kui juhtub, et laps tassiga ringi käib ja võib-olla vahel veidi kummutab. Tassi värvid on ka väga ilusad. Ja muidugi, mis kõige olulisem- seda tassi on väga hea kasutada. Seda on turvaline lapsele kätte anda, tass ei purune kui laps sellega ringi liigub ja kogemata maha kukutab, kõrs ei tule niisama välja ega kao ära, vesi ei lenda sajasse ilmakaarde laiali, tassis sees olevat kõrreots on kaardus, mis võimaldab vedelikku paremini kätte saada kui laps kallutab tassi ja tassis on sees ka silikoonist kate, mis ei lase veel tassist välja valguda. Ka tassi puhastamine pole keeruline. Paari korral õnnestus lapsel siiski ka vett maha ajada, aga siis kummutas ta tassi kuidagi niimoodi, et vesi tilkus kõrrest välja. Aga ma arvan, et see kogus oli siiski imeväike võrreldes tavalise tassi või pudeli kummutamisega. Mis veel eriti tore meie jaoks on- see silikoonist kõrreots. Kuna Miia Lisannal alles tulid esimesed hambad, siis tundub, et see kõrs on tema jaoks pehme ja mõnus, millega oma igemeid sügada :) . Nii, et ma võin väita, et me oleme selle tassiga väga rahul ja kindlasti julgen seda teistele emadele soovitada.