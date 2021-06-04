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  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
  • Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse

Philips AventKõva tilaga tass

SCF804/03

4.3
| (42) Auhinnad | 82% soovitab seda toodet
Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse
Philips Avent My Grippy tilaga tassil on ainulaadne klapp ja tass on lekkevaba – seda kinnitavad emad! Tassi libisemiskindel tekstuur ja kontuuridega kuju on mõeldud just väikestele kätele, mistõttu soodustab tass väikelapse iseseisvalt jooma õppimist.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Hammaste arengut soodustav eriti hammustuskindel tila

Lekkevabadus tagab joomisel puhtuse

  • My Grippy tilaga tass

  • 300 ml

  • 18k+

  • ühene komplekt

Täiustatud klapp – lekkevabalt joomine

Täiustatud klapp – lekkevabalt joomine

Head seiklust ei asenda miski – küsige oma lapselt. Ja kui nad kõndima õpivad, aitab lekkevaba lonksutass joomisel segadust vältida. Tänu ainulaadsele klapile voolab vedelik ainult siis, kui pisipõnn lonksu võtab, mistõttu ei ole vaja mahaloksumise või tassi mahakukkumise pärast muretseda. Lisaks meile kinnitavad seda ka 82% emadest, kelle hinnangul on see tass lekkevaba*

Hammaste arengut soodustav eriti hammustuskindel, kõva tila

Hammaste arengut soodustav eriti hammustuskindel, kõva tila

My Grippy tila on väga hammustuskindel, mistõttu on lonksutassist joomine pisipõnnile lihtne.

Vähe osi – lihtne kokku panna ja puhastada (nõudepesumasinakindel)

Vähe osi – lihtne kokku panna ja puhastada (nõudepesumasinakindel)

Philips Aventi My Grippy tilaga tass koosneb ainult paarist osast, mistõttu on tassi väga lihtne lahti võtta. Kaasas on hügieeniline kork, mis hoiab tila puhtana, ja mugavust lisab ka see, et kõik osad on nõudepesumasinas pestavad.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

42

Auhinnad

82%

soovitab seda toodet

04/06/2021

Eesti

Eesti

Üks parimaid kõva tilaga tasse

Olen kuue lapse emana kasutanud tilaga pudeleid mitmeid, kuid see on tõsiselt parim tass mida proovinud oleme. Pakendil kirjas, et 18m+ aga no meie poole noorem preili sai kohe asjale pihta, kuidas ta sealt joogi kätte saab. Nüüd tundub küll, et meil lutipudelivaba elu varsti. Mõnus pisike tila, laps saab ilusti joogi kätte. Isegi puhastamiseks pole üübertehnoloogiat kasutada. Kahju vaid, et kõigis poodides ei leidu. Pluss punktid lähevad ka korgile. Laps saab ise korgi peale ja korgi maha kergelt. Kui kork peal, siis ei satu ka mustus avasse. Lapsel mõnus käes hoida, väiksed käed mahuvad ilusti ümber pudeli. Meie pere lemmik, nüüd lähen aga otsima kust saaks roosat ka.

Positiivsed omadused

Lapsel kerge käes hoida, lekkevaba, kerge puhastada.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF804/03 Kõva tilaga tass

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF804/03 Kõva tilaga tass

03/06/2021

Eesti

Eesti

Lapsel tore kasutada ja uudistada

Ühel toredal ja ilusal päeval, avanes võimalus meie pere kõige nooremal liikmel, Iirisel, testida Philips Avent kõva tilaga tassi. Meie peres on kokku neli last ja aastate jooksul on peres olnud kasutusel palju erinevaid tasse ja joogitopse. Küll on olnud sangadega,kõva tilaga, silikon tilaga ja ka kõrrega. Igal tassil ja topsil on olnud omad plussid ja ka kahjuks omad miinused. Nii me olimegi nõus võtma uue ja huvitava toote testiks. Tassi lapsele tutvustades oli ta üpris skeptiline. Nimel eelmisel tassil olid sangad ja olen üpris kindel, et ta esimene mõte võis ollagi : „Kuhu sangad jäid?“. Aga üsna varsti võttis ta ikkagi tassi kätte ja hakkas seda uudistama. Ei olnudki nii hirmutav ja õudne, kui alguses tundus. Tassil on kaas, mis käib väga lihtsalt pealt maha ja ei vaja suuremat jõupingutust. Lisaks on tassil ka väga hea kuju, ehk siis keskosa on peenem ja seega on lapsel lihtsam tassi haarata. Keskosal on ka libisemisvastased mummud, mida on lapsel väga tore uudistada. Tila on parajalt lühike, et ei tekita lapsel joomise käigus okserefleksi. Samuti ka tassi puhatsamine, on väga lihtne. Tänu oma suurele avale on seda hea ja mugav kraani all puhastada ja samas saab ka tassi pesta nõudepesumasinas. Tassi korgiga peab aga väga tähelepanelik olema. Ehk siis tuleb tugevalt kinni keerata, et pisikesed näpukesed ei keeraks tassi lahti. Sest meister muukija Iiris just seda esimese 10 minuti jooksul teha suutis. Testinuna Philips Avent kõva tilaga tassi võin seda soovitada emadele, kelle lapsed hakkavad lutipudelist välja kasvama ja teevad esimesi samme iseseisva joomise suunas. Et see teekond oleks ohutu, siis kõige parim valik ongi just kõva tilaga tass. Iiris on väga rahul ja loodetavasti võime lutipudelid varsti täielikult ära unustada.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF804/03 Kõva tilaga tass

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF804/03 Kõva tilaga tass

31/05/2021

Eesti

Eesti

Mugav, lekkimiskindel joogitops!

Vau, ma olen sõnatu. Joogitops on tõsiselt hea. Oleme seda testinud nüüd nädal aega ja tõesti see ei leki kuskilt ja lapsel mugav kasutada. Testisin pudelit igat moodi, panin ta kotti tagurpidi, hoidsin pea kohal tagurpidi, lasin lapsel sellega toimetada ja mitte ainsamatki veetilka ei tulnud välja. 1,5aastane laps saab sealt vett väga lihtsasti kätte ja tuleb piisav kogus. Oleme eelnevalt soetanud veel nii mõnegi joogitopsi lapsele ja need lihtsalt seisavad kapis, sest neist tuleb vett liiga vähe ja seega laps ei viitsi nii palju vaeva näha või vastupidi liiga palju ja tops lekib. Samuti kiitis joogitopsi heaks ka 5aastane laps. Mõlemale väga meeldib ja soetame ka suuremale lapsele kindlasti oma, sest reisides ja liikuva eluviisiga inimesele minu meelest ideaalne abimees. Ei pea muretsema, et kui joogitops kotis, saavad asjad märjaks. Joogitopsi puhastamine oli ka väga kerge ning osad tulevad lihtsasti lahti ja käivad tagasi kokku ka. Meie soovitame!

Positiivsed omadused

Lekkimiskindel, mugav, lihtne puhastada, vett tuleb piisavas koguses

Negatiivsed omadused

Ei täheldanud miinuseid

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF804/03 Kõva tilaga tass

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF804/03 Kõva tilaga tass

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. Sõltumatu sobivustest, Ühendkuningriik, september 2013