Ühel toredal ja ilusal päeval, avanes võimalus meie pere kõige nooremal liikmel, Iirisel, testida Philips Avent kõva tilaga tassi. Meie peres on kokku neli last ja aastate jooksul on peres olnud kasutusel palju erinevaid tasse ja joogitopse. Küll on olnud sangadega,kõva tilaga, silikon tilaga ja ka kõrrega. Igal tassil ja topsil on olnud omad plussid ja ka kahjuks omad miinused. Nii me olimegi nõus võtma uue ja huvitava toote testiks. Tassi lapsele tutvustades oli ta üpris skeptiline. Nimel eelmisel tassil olid sangad ja olen üpris kindel, et ta esimene mõte võis ollagi : „Kuhu sangad jäid?“. Aga üsna varsti võttis ta ikkagi tassi kätte ja hakkas seda uudistama. Ei olnudki nii hirmutav ja õudne, kui alguses tundus. Tassil on kaas, mis käib väga lihtsalt pealt maha ja ei vaja suuremat jõupingutust. Lisaks on tassil ka väga hea kuju, ehk siis keskosa on peenem ja seega on lapsel lihtsam tassi haarata. Keskosal on ka libisemisvastased mummud, mida on lapsel väga tore uudistada. Tila on parajalt lühike, et ei tekita lapsel joomise käigus okserefleksi. Samuti ka tassi puhatsamine, on väga lihtne. Tänu oma suurele avale on seda hea ja mugav kraani all puhastada ja samas saab ka tassi pesta nõudepesumasinas. Tassi korgiga peab aga väga tähelepanelik olema. Ehk siis tuleb tugevalt kinni keerata, et pisikesed näpukesed ei keeraks tassi lahti. Sest meister muukija Iiris just seda esimese 10 minuti jooksul teha suutis. Testinuna Philips Avent kõva tilaga tassi võin seda soovitada emadele, kelle lapsed hakkavad lutipudelist välja kasvama ja teevad esimesi samme iseseisva joomise suunas. Et see teekond oleks ohutu, siis kõige parim valik ongi just kõva tilaga tass. Iiris on väga rahul ja loodetavasti võime lutipudelid varsti täielikult ära unustada.