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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
1 pudel
9 untsi / 260 ml
Aeglase vooga lutt
1k+
Lutt on alati piimaga täidetud, isegi kui pudel on horisontaalselt, et laps saaks süüa loomulikumas sirge seljaga asendis. See aitab ennetada toidu ülesajamist, lihtsustab allaneelamist ning muudab toitmise nii teie kui ka lapse jaoks meeldivamaks.
Meie ainulaadne AirFree™-i õhuava suunab õhu lutist eemale ja nii neelab laps joomise ajal vähem õhku. See aitab ennetada tavalisi toitmisel esinevaid probleeme nagu koolikud, toidu ülesajamine ja gaasid.
Kliinilised uuringud on näidanud, et Philips Aventi lutipudel vähendab koolikute teket ja rahutust*. Kuidas? Lutisisene klapp ennetab vaakumi teket beebi joomise ajal ja võimaldab lapsel katkestamatult süüa. See aitab ennetada koolikuid, gaase, toidu üles- ja väljaajamist.
4.9
5-st
222
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Skaiiste
12/06/2022
Lietuva
Kampaania osa
Pirmieji sūnaus buteliukai.
Pirkau rinkinį, keturi buteliukai, vienas toks, kiti trys paprasti buteliukai. Pirmaisiais mėnesiai labiau mėgom būtrnt šita, nes akivaizdžiai mačiau budavo atpilimu. O ir pačiam mažyliui patinka žindukas.
Positiivsed omadused
Mažiau atpylimu.
Negatiivsed omadused
Jau valgom didesnius kiekius o buteliukas mažiukas.
See arvustus tehti tootele SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
See arvustus tehti tootele SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Omiukas
10/06/2022
Lietuva
Kampaania osa
Su šiais buteliukais tikrai mažiau oro prigaudo
Mažylė labai pringdavo, prigaudydavo oro, paskui pūsdavo pilvuką. Bandėm tikrai ne vieną rūšį, vieniem kaip ir gerai būdavo kad oro neprigaudydavo bet čiulptukas kietas, pavargdavo valgyti, kiti gerai valgo bet po to diegliukai, pilvo pūtimas... galiai radom šiuos ir dukrytei labiausiai jie tiko. Nes pirkom papildomus oro voštuvus, kad kiekvienam buteliukui būtų po vieną. Dabar jau išauginėjam iš 125 ml buteliukų tai keliausim prie 260 ml. Bet puikiai valgom ir mūsų bėdelės su šiais buteliukais išsisprendė. Tik vienintelis minusas kad tuos oro voštuvus sunkoka pilnai išplauti, bet jau ir tą išmokom tai super! Philips kampanijos apžvalga. Tikrai rekomenduoju.
Positiivsed omadused
Neprigaudo oro, išgelbėjo nuo pilvo pūtimo
Negatiivsed omadused
Sunkiau išsiplauna oro voštuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Atidez
09/06/2022
Lietuva
Kampaania osa
"Philips apžvalga"
Šis buteliukas yra tikras išsigelbėjimas. Naudojau jį su mergyte, ji vis atpilinėjo, buvo ir pilvo diegliuku. Vartojant pienuką su šiuo buteliuku iškart pagerėjo situacija. Naudoaiu jį ir su berniuku!
Positiivsed omadused
Praktiškas, patikimas
Negatiivsed omadused
Nėra
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
AirFree™-i süsteemi eesmärk on vähendada beebi poolt allaneelatava õhu kogust. Horisontaalasendis lutt püsib püstiasendis toitmisel piima täis. Beebi poolt allaneelatava õhu koguse vähendamine aitab leevendada tavalisi söömisel esinevaid probleeme nagu koolikud, gaasid ja toidu ülesajamine.
80% emadest nõustus, et neil oli beebiga „vähem toitmisega seotud probleeme“. Testis osales 144 kodust ema ja see toimus 2017. aastal USA-s.
2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines tavalise pudeliga toitmisega võrreldes vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem rahutust, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine, rahutus, väänlemine ja toidu väljaajamine.