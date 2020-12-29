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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 pudelit
9 untsi / 260 ml
Aeglase vooga lutt
1k+
Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu pudelis ja imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.
Philips Aventi koolikutevastane pudel vähendab lapse rahutust. Imikutel, keda toideti Philips Aventi koolikutevastase pudeliga, esines öösiti 60% võrra vähem rahutust kui konkurentide koolikutevastase pudeliga toidetud imikute puhul. *
Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt
4.7
5-st
101
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
ANIA122
29/12/2020
Polska
Bardzo wygodna butelka.
Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.
Positiivsed omadused
Wygodna, ładna, szybka w myciu.
Negatiivsed omadused
Nie ma
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Marlenka25
29/12/2020
Polska
Doskonała butelka
Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.
Positiivsed omadused
Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości
Negatiivsed omadused
Brak wad
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See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
ZadowolonaA
12/02/2018
Polska
Jest super!
Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.
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See arvustus tehti tootele SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.