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Tootmine lõpetatud
SCF819/01
1 tk
Lutt on alati piimaga täidetud, isegi kui pudel on horisontaalselt, et laps saaks süüa loomulikumas sirge seljaga asendis. See aitab ennetada toidu ülesajamist, lihtsustab allaneelamist ning muudab toitmise nii teie kui ka lapse jaoks meeldivamaks.
Meie ainulaadne AirFree™-i õhuava suunab õhu lutist eemale ja nii neelab laps joomise ajal vähem õhku. See aitab ennetada tavalisi toitmisel esinevaid probleeme nagu koolikud, toidu ülesajamine ja gaasid.
AirFree™-i süsteemi saab lihtsasti kinnitada igale Philips Aventi koolikutevastasele ja Classic+ pudelile. Kuna süsteem on üheosaline, on seda lihtne puhastada.
4.0
5-st
4
Auhinnad
Dvorakova1996
11/12/2019
Česká republika
Výborná láhev
Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.
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See arvustus tehti tootele SCF819/02 Ventil AirFree™
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See arvustus tehti tootele SCF819/02 Ventil AirFree™
Dany smuc
02/12/2019
România
Este foarte util.
Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.
Positiivsed omadused
Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.
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See arvustus tehti tootele SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
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See arvustus tehti tootele SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Ajánlom
Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.
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See arvustus tehti tootele SCF819/01 AirFree™ szelep
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See arvustus tehti tootele SCF819/01 AirFree™ szelep
AirFree™-i süsteemi eesmärk on vähendada beebi poolt allaneelatava õhu kogust. Horisontaalasendis lutt püsib püstiasendis toitmisel piima täis. Beebi poolt allaneelatava õhu koguse vähendamine aitab leevendada tavalisi söömisel esinevaid probleeme nagu koolikud, gaasid ja toidu ülesajamine.
2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines tavalise pudeliga toitmisega võrreldes vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem rahutust, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine, rahutus, väänlemine ja toidu väljaajamine.