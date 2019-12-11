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  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
  • Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*

Tootmine lõpetatud

Philips AventAirFree™-i süsteem

SCF819/01

4
| (4) Auhinnad
Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*
Meie ainulaadne AirFree süsteem on mõeldud vähendama beebi poolt allaneelatava õhu kogust, kuna söötmise ajal on lutt piima täis. Beebi poolt allaneelatava õhu koguse vähendamine aitab leevendada söömisel tavaliselt esinevaid probleeme nagu koolikud, toidu ülesajamine ja gaasid.
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Loodud vähendama koolikuid, gaase ja toidu ülesajamist*

  • 1 tk

Püstiasendis toitmise lihtsustamiseks lukustab piima pudelisse ja hoiab õhu pudelist väljas

Püstiasendis toitmise lihtsustamiseks lukustab piima pudelisse ja hoiab õhu pudelist väljas

Lutt on alati piimaga täidetud, isegi kui pudel on horisontaalselt, et laps saaks süüa loomulikumas sirge seljaga asendis. See aitab ennetada toidu ülesajamist, lihtsustab allaneelamist ning muudab toitmise nii teie kui ka lapse jaoks meeldivamaks.

Lutt on täidetud piima, mitte õhuga

Lutt on täidetud piima, mitte õhuga

Meie ainulaadne AirFree™-i õhuava suunab õhu lutist eemale ja nii neelab laps joomise ajal vähem õhku. See aitab ennetada tavalisi toitmisel esinevaid probleeme nagu koolikud, toidu ülesajamine ja gaasid.

Lihtne puhastada ja kokku panna, kuna AirFree™-i süsteem on ühes tükis

Lihtne puhastada ja kokku panna, kuna AirFree™-i süsteem on ühes tükis

AirFree™-i süsteemi saab lihtsasti kinnitada igale Philips Aventi koolikutevastasele ja Classic+ pudelile. Kuna süsteem on üheosaline, on seda lihtne puhastada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

4

Auhinnad

4
3
2

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná láhev

Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF819/02 Ventil AirFree™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF819/02 Ventil AirFree™

02/12/2019

România

România

Este foarte util.

Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.

Positiivsed omadused

Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Ajánlom

Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.

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See arvustus tehti tootele SCF819/01 AirFree™ szelep

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF819/01 AirFree™ szelep

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. AirFree™-i süsteemi eesmärk on vähendada beebi poolt allaneelatava õhu kogust. Horisontaalasendis lutt püsib püstiasendis toitmisel piima täis. Beebi poolt allaneelatava õhu koguse vähendamine aitab leevendada tavalisi söömisel esinevaid probleeme nagu koolikud, gaasid ja toidu ülesajamine.

  2. 2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines tavalise pudeliga toitmisega võrreldes vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem rahutust, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.

  3. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine, rahutus, väänlemine ja toidu väljaajamine.