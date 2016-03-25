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  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
  • Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine

Tootmine lõpetatud

AdvancedKaks-ühes blender-auruti

SCF870/20

4.8
| (336) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine
Philips Aventi kaks-ühes blender-aurutiga saate toitainerikast tervislikku beebitoitu lihtsasti valmistada: esmalt aurutage puuviljad, köögiviljad, kala või liha, seejärel lihtsalt tõstke ja keerake anum püreestamiseks ümber – toitu pole vaja kuhugi ümber tõsta!
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Emade poolt üle maailma soovitatud bränd1

Tervisliku beebitoit kaks-ühes blender-aurutiga

Tervislik aurutamine, lihtne püreestamine

  • Tervislik aurutamine

  • Aurutamine ja püreestamine ühes anumas

  • Lihtne kasutada ja puhastada

  • Helisignaal toidu valmimisel

Ainulaadne aurutamisviis tervislikuks toiduvalmistamiseks

Ainulaadne aurutamisviis tervislikuks toiduvalmistamiseks

Aurutamine on tervislik viis toiduvalmistamiseks. Meie ainulaadne tehnoloogia suunab auru ringjooneliselt alt üles, et kõik koostisained ilma keetmata ühtlaselt küpseksid. Kogu toidu headus, tekstuur ja küpsetusvedelikud jäävad segamiseks alles.

Aurutamisest püreestamiseni kõik mugavalt ühes anumas

Aurutamisest püreestamiseni kõik mugavalt ühes anumas

Kõik vajalik tervisliku beebitoidu valmistamiseks ühes anumas. Kui koostisained on aurutatud, peate anuma lihtsalt üles tõstma, selle teistpidi pöörama ja paika lukustama, et saaksite koostisained püreestada.

Püreest tükkideni - iga etapp on oluline

Püreest tükkideni - iga etapp on oluline

Meie kaks-ühes blender-aurutiga saate esmalt valmistada peenelt püreestatud puu- ja köögivilju, seejärel kombineerida liha, kala ja impulssrežiime ning viimaks pakkuda suuremate tükkidega toite, tagades mitmekesise toidu kogu võõrutamise teekonnal.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

336

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

25/03/2016

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Igale emale abi

Säästab aega, püreed on maitsvad ja beebile tervislikud. Lihtne kasutada ja võib nõudepesumasinas pesta.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Advanced SCF870/22 Kaks-ühes blender-auruti

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Advanced SCF870/22 Kaks-ühes blender-auruti

09/07/2019

Latvija

Latvija

Ideāls palīgs māmiņai. Iesaku!

Ideāls palīgs māmiņai ēdiena pagatavošanā. Galvenais, ka nav jāstāv klāt, nav netīru trauku, tikai viens. Sagriež visu ko vēlas redzēt mazuļa maltīte, ieliek, uzliek lai tvaicejas, pēc tam apgriež otrādi, sablenderē un liek trauciņos. Es vēl izmantoju speciālos philips avent ēdiena trauciņus. Gatavoju uzreiz 5 dienām, saliku tajos trauciņos un ledusskapī ieliku. Pēc tam no saldētavas ņēmu ārā un atkausēju avent sērijas pudeļu sildītājā. Vispār izmantojam mājās tikai avent sērijas produktus. Gan mānekļus, gan pudeles, gan ēdiena gatavošanas ierīces u. T. T. Pārbaudīta kvalitāte.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Advanced SCF870/22 Tvaicētājs un blenderis “divi vienā”

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Advanced SCF870/22 Tvaicētājs un blenderis “divi vienā”

30/05/2023

Lietuva

Lietuva

Philips kampanijos apžvalga

Philips Avent maisto garintuvas❣️užauginau 2 vaikučius, naudojau tik šį prietaisą gaminti vaikų maistui garuose, jį trinti. Nepamainomas prietaisas buityje turint mažų vaikų, kurie tik pradeda ragauti maistą, jį valgyti💞 Išsaugomi votaminai ir kitos maistinės medžiagos

Positiivsed omadused

Lengva naudoti, greitai garina maistą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“

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