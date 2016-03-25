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Tootmine lõpetatud
Tervislik aurutamine
Aurutamine ja püreestamine ühes anumas
Lihtne kasutada ja puhastada
Helisignaal toidu valmimisel
Aurutamine on tervislik viis toiduvalmistamiseks. Meie ainulaadne tehnoloogia suunab auru ringjooneliselt alt üles, et kõik koostisained ilma keetmata ühtlaselt küpseksid. Kogu toidu headus, tekstuur ja küpsetusvedelikud jäävad segamiseks alles.
Kõik vajalik tervisliku beebitoidu valmistamiseks ühes anumas. Kui koostisained on aurutatud, peate anuma lihtsalt üles tõstma, selle teistpidi pöörama ja paika lukustama, et saaksite koostisained püreestada.
Meie kaks-ühes blender-aurutiga saate esmalt valmistada peenelt püreestatud puu- ja köögivilju, seejärel kombineerida liha, kala ja impulssrežiime ning viimaks pakkuda suuremate tükkidega toite, tagades mitmekesise toidu kogu võõrutamise teekonnal.
4.8
5-st
336
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Lionella
25/03/2016
Eesti
Kinnitatud ostja
Igale emale abi
Säästab aega, püreed on maitsvad ja beebile tervislikud. Lihtne kasutada ja võib nõudepesumasinas pesta.
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See arvustus tehti tootele Advanced SCF870/22 Kaks-ühes blender-auruti
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See arvustus tehti tootele Advanced SCF870/22 Kaks-ühes blender-auruti
Princesiite
09/07/2019
Latvija
Ideāls palīgs māmiņai. Iesaku!
Ideāls palīgs māmiņai ēdiena pagatavošanā. Galvenais, ka nav jāstāv klāt, nav netīru trauku, tikai viens. Sagriež visu ko vēlas redzēt mazuļa maltīte, ieliek, uzliek lai tvaicejas, pēc tam apgriež otrādi, sablenderē un liek trauciņos. Es vēl izmantoju speciālos philips avent ēdiena trauciņus. Gatavoju uzreiz 5 dienām, saliku tajos trauciņos un ledusskapī ieliku. Pēc tam no saldētavas ņēmu ārā un atkausēju avent sērijas pudeļu sildītājā. Vispār izmantojam mājās tikai avent sērijas produktus. Gan mānekļus, gan pudeles, gan ēdiena gatavošanas ierīces u. T. T. Pārbaudīta kvalitāte.
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See arvustus tehti tootele Advanced SCF870/22 Tvaicētājs un blenderis “divi vienā”
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Advanced SCF870/22 Tvaicētājs un blenderis “divi vienā”
Lina222
30/05/2023
Lietuva
Philips kampanijos apžvalga
Philips Avent maisto garintuvas❣️užauginau 2 vaikučius, naudojau tik šį prietaisą gaminti vaikų maistui garuose, jį trinti. Nepamainomas prietaisas buityje turint mažų vaikų, kurie tik pradeda ragauti maistą, jį valgyti💞 Išsaugomi votaminai ir kitos maistinės medžiagos
Positiivsed omadused
Lengva naudoti, greitai garina maistą
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See arvustus tehti tootele Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 8139 ema ja lapse hooldusbrändide ning toodete kasutajat.