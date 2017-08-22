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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kõik beebi hoolduseks vajalik
Täielik komplekt
Poisid ja tüdrukud
Mõõtke oma beebi palavikku kiiresti, mugavalt ja täpselt. Digitermomeeter on ülitäpne* ning selle painduv ots tagab teile ja teie beebile veelgi mugavama kasutamise.
Komplekti saate lisada ka täiendavaid beebihooldustooteid, et seda oleks kompaktne ja mugav kaasa võtta. Ideaalne reisile kaasa võtmiseks ja lastetoas kasutamiseks.
Ninapump aitab puhastada beebi hingamisteid, et beebi enesetunne paraneks ja ta magaks paremini.
4.6
5-st
60
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Egle
22/08/2017
Lietuva
Kampaania osa
Viskas, ko reikia - vienoje vietoje
Labai patogus rinkinys, rekomenduočiau visiems tėveliams. Skirtas ilgalaikiam naudojimui, todėl kad nuo pirmųjų kūdikio dienų naudosite daugelį daiktų. Labai patogios žirklutės ir šukos, kurias naudojame praktiškai kasdien. Ypač patogu kelionėse, nes viskas, ko gali prireikti - vienoje vietoje, patogiai sukomplektuota.
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See arvustus tehti tootele SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys
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Viktorija
18/08/2017
Lietuva
Kampaania osa
Patogus naudoti
Viskas, ko reikia mažylių higienos priežiūrai vienoje vietoje.
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See arvustus tehti tootele SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys
Grzanka80
11/07/2023
Polska
Najlepsze nożyczki
Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!
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See arvustus tehti tootele SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
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Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
±0,1° C vahemikus 35°C kuni 42° C toatemperatuuril 22° C