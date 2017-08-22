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  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt
  • Minu esimene beebihoolduskomplekt

Tootmine lõpetatud

Philips AventBeebihoolduskomplekt

SCH400/00

4.6
| (60) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Minu esimene beebihoolduskomplekt
Meie beebihoolduskomplekti SCH400 abil saate hoolitseda oma pisikese eest parimal võimalikul viisil. Kompaktsesse komplekti kuuluvad täpne, mugav ja kiirelt temperatuuri mõõtev digitaalne kraadiklaas, pehme otsaga ninapump, sõrme otsa käiv hambahari, küünte ja juuste hooldusvahendid.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Kõik hoolduseks vajalikud vahendid ühes komplektis

Minu esimene beebihoolduskomplekt

  • Kõik beebi hoolduseks vajalik

  • Täielik komplekt

  • Poisid ja tüdrukud

Ülitäpne digitermomeeter*

Ülitäpne digitermomeeter*

Mõõtke oma beebi palavikku kiiresti, mugavalt ja täpselt. Digitermomeeter on ülitäpne* ning selle painduv ots tagab teile ja teie beebile veelgi mugavama kasutamise.

Kompaktne ja hea paigutusega komplekt

Komplekti saate lisada ka täiendavaid beebihooldustooteid, et seda oleks kompaktne ja mugav kaasa võtta. Ideaalne reisile kaasa võtmiseks ja lastetoas kasutamiseks.

Pehme ja painduva otsaga ninapump

Pehme ja painduva otsaga ninapump

Ninapump aitab puhastada beebi hingamisteid, et beebi enesetunne paraneks ja ta magaks paremini.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

60

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Viskas, ko reikia - vienoje vietoje

Labai patogus rinkinys, rekomenduočiau visiems tėveliams. Skirtas ilgalaikiam naudojimui, todėl kad nuo pirmųjų kūdikio dienų naudosite daugelį daiktų. Labai patogios žirklutės ir šukos, kurias naudojame praktiškai kasdien. Ypač patogu kelionėse, nes viskas, ko gali prireikti - vienoje vietoje, patogiai sukomplektuota.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys

18/08/2017

Lietuva

Lietuva

Patogus naudoti

Viskas, ko reikia mažylių higienos priežiūrai vienoje vietoje.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys

11/07/2023

Polska

Polska

Najlepsze nożyczki

Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

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