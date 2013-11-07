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Tootmine lõpetatud

Philips AventBeebide vanni- ja toatermomeeter

SCH550/20

4.2
| (10) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet
Täpne temperatuur
Philips Avent digitaalne vanni- ja toatermomeeter on mugav vahend jälgimaks temperatuuri nii beebi magamistoas kui ka vannis. See on disainitud ja ka testitud kui turvaline lõbus vannilelu.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Beebitermomeeter hulbib veepinnal

Täpne temperatuur

  • Sinise lillega

Täpsed vannivee või magamistoa temperatuurinäidud

Digitaalne vanni- ja toatermomeeter võimaldab teil mugavalt muuta beebi vanni- ja toatemperatuuri ideaalseks. Teie beebi tunneb end kõige mugavamalt, kui vannivee temperatuur on vahemikus 36,5 °C kuni 38 °C. Temperatuur 39 °C ja kõrgem on liiga kuum ja beebi võib ennast põletada. Magades tunneb beebi end kõige mugavamalt, kui temperatuur toas on umbes 18 °C lähedal.

Vastab kõikidele mänguasjade ja ohutusstandarditele

Vastab kõikidele mänguasjade ja ohutusstandarditele

Mänguasjade standardite järgi valmistatud toode on hoolikalt testitud, et tagada vastavus normidele ja täielik ohutus.

Ujub vees

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

10

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

4
3
2

07/11/2013

Polska

Polska

Jest bardzo praktyczny

termometr jest swietny. lezy u mojego dziecka w łozeczku. jest bezpieczny gdy mała nim sie bawi. spwadza sie w pokoju I łazience.

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See arvustus tehti tootele SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

24/07/2013

Polska

Polska

świetny produkt

kupiłam termometr na wyprzedazy, switnie sie spisuje w sypialni I do wanny. Obecnie termometr znajduje się w łóżeczku mojej córki, mogę nabierzonco spr. jaka ma temperature. Najważniejsze jest to ze product jest bezpieczny I nie zrobi krzywdy dziecku.

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See arvustus tehti tootele SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

26/04/2025

Slovensko

Slovensko

Spoľahlivý a odolný teplomer

Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.

Positiivsed omadused

spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný

Negatiivsed omadused

(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)

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See arvustus tehti tootele SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 