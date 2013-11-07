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Tootmine lõpetatud
Sinise lillega
Digitaalne vanni- ja toatermomeeter võimaldab teil mugavalt muuta beebi vanni- ja toatemperatuuri ideaalseks. Teie beebi tunneb end kõige mugavamalt, kui vannivee temperatuur on vahemikus 36,5 °C kuni 38 °C. Temperatuur 39 °C ja kõrgem on liiga kuum ja beebi võib ennast põletada. Magades tunneb beebi end kõige mugavamalt, kui temperatuur toas on umbes 18 °C lähedal.
Mänguasjade standardite järgi valmistatud toode on hoolikalt testitud, et tagada vastavus normidele ja täielik ohutus.
4.2
5-st
10
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
madalenm
07/11/2013
Polska
Jest bardzo praktyczny
termometr jest swietny. lezy u mojego dziecka w łozeczku. jest bezpieczny gdy mała nim sie bawi. spwadza sie w pokoju I łazience.
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See arvustus tehti tootele SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
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See arvustus tehti tootele SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
madalenm
24/07/2013
Polska
świetny produkt
kupiłam termometr na wyprzedazy, switnie sie spisuje w sypialni I do wanny. Obecnie termometr znajduje się w łóżeczku mojej córki, mogę nabierzonco spr. jaka ma temperature. Najważniejsze jest to ze product jest bezpieczny I nie zrobi krzywdy dziecku.
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See arvustus tehti tootele SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
merilynn
26/04/2025
Slovensko
Spoľahlivý a odolný teplomer
Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.
Positiivsed omadused
spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný
Negatiivsed omadused
(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)
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See arvustus tehti tootele SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer
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See arvustus tehti tootele SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat