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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
1 pudel
330 ml
3. voo lutt
3k+
Kombineerige ja sobitage meie rinnapumba, pudeli ja tassi osi, et luua täpselt endale sobiv toode just siis, kui seda vajate!
Meie koolikutevastane pudel on loodud selleks, et vältida lekkimist toitmise ajal, muutes toitmise tõeliselt nauditavaks kogemuseks.
Meie koolikutevastasel pudelil on vähe osi, mistõttu saab selle kiiresti ja lihtsalt kokku panna.
4.8
5-st
32
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Tato son
30/06/2024
Україна
Зручна
Дуже подобається пляшечка тим, що під пиття, нічого не тиче, маленький відразу прийняв пляшку. Гарної якості як пляшка так і соска.
Positiivsed omadused
Якість
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Барвінок
26/06/2024
Україна
Зменшення кольок
Вся продукція авент якісна, і антіколіковими пляшечками користуємось з народження. Поміняли третю пляшечку по віку дитини, и вони всі нам підійшли. Пляшки практичні, соски не злипаються, легко мити. Все просто и функціонально.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Vezyn
30/05/2024
Україна
Вибір того вартий
Ціна відповідає якості. Про даний вибір не пошкодувала, а ні разу. Якщо шукаєте найкращу пляшечку для своєї дитини, то це саме та!
Positiivsed omadused
Так
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Kahenädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.