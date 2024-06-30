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  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

Philips AventKoolikutevastane lutipudel

SCY106/01

4.8
| (32) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
Meie koolikutevastase klapisüsteemi ja tekstureeritud lutiga varustatud koolikutevastased lutipudelid on kujundatud selleks, et vähendada toitmise katkestusi ja ebamugavustunnet. Sellesse integreeritud koolikutevastase klapi abil juhitakse õhk pudelisse ja beebi kõhust eemale
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Mõeldud probleemideta toitmiseks

Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

  • 1 pudel

  • 330 ml

  • 3. voo lutt

  • 3k+

Sobivad tooted alates rinnaga toitmisest kuni tassi kasutamiseni

Sobivad tooted alates rinnaga toitmisest kuni tassi kasutamiseni

Kombineerige ja sobitage meie rinnapumba, pudeli ja tassi osi, et luua täpselt endale sobiv toode just siis, kui seda vajate!

Lekkevaba disain

Lekkevaba disain

Meie koolikutevastane pudel on loodud selleks, et vältida lekkimist toitmise ajal, muutes toitmise tõeliselt nauditavaks kogemuseks.

Vähemate osade tõttu on seda lihtne puhastada ja kokku panna

Vähemate osade tõttu on seda lihtne puhastada ja kokku panna

Meie koolikutevastasel pudelil on vähe osi, mistõttu saab selle kiiresti ja lihtsalt kokku panna.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

32

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3
2

30/06/2024

Україна

Україна

Зручна

Дуже подобається пляшечка тим, що під пиття, нічого не тиче, маленький відразу прийняв пляшку. Гарної якості як пляшка так і соска.

Positiivsed omadused

Якість

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

26/06/2024

Україна

Україна

Зменшення кольок

Вся продукція авент якісна, і антіколіковими пляшечками користуємось з народження. Поміняли третю пляшечку по віку дитини, и вони всі нам підійшли. Пляшки практичні, соски не злипаються, легко мити. Все просто и функціонально.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

30/05/2024

Україна

Україна

Вибір того вартий

Ціна відповідає якості. Про даний вибір не пошкодувала, а ні разу. Якщо шукаєте найкращу пляшечку для своєї дитини, то це саме та!

Positiivsed omadused

Так

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kahenädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.

  2. On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.

  3. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.