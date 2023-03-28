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  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme
  • Aitab vähendada toitmisprobleeme

Philips Avent Natural ResponseAirFree süsteemiga lutipudel

SCY673/01

4.8
| (171) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Aitab vähendada toitmisprobleeme
Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, tagades rahuliku ja mugava toitmise. AirFree süsteem ennetab koolikute, gaaside ja refluksi eest.
Kuva kõik eelised

Lutt, mis toimib nagu ema rind*

Aitab vähendada toitmisprobleeme

  • 1 pudel

  • 260 ml

  • Keskmise vooluga lutt

  • 1 k+

Tilgavaba lutt ennetab tilkade tekkimist ja piimakadu

Tilgavaba lutt ennetab tilkade tekkimist ja piimakadu

Lutiava eraldab piima ainult siis, kui beebi joob aktiivselt. Tänu sellele saate enesekindlalt ennetada piimakadu nii kodus kui ka liikvel olles.

Lihtne hoida isegi väikeste kätega

Lihtne hoida isegi väikeste kätega

Maksimaalse mugavuse tagamiseks toitmise ajal on ergonoomilist pudelit lihtne ükskõik millise nurga all hoida. Lihtne hoida nii teie käte kui ka beebi tillukeste käte jaoks.

Õige luti leidmine on oluline

Õige luti leidmine on oluline

Kui teie beebi ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

171

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

28/03/2023

Eesti

Eesti

Lapsele meeldib antud pudel

Pudel on mugav, ilus ja lapsele tundub sealt imemine loomulikum kui teistest pudelitest. Pimedas võiks olla pudeli ml paremini näha.

Positiivsed omadused

Mugav, ilus ja loomulikum imemine lapsele

Negatiivsed omadused

Pimedas võiks paremini näha olla

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY673 AirFree süsteemiga lutipudel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY673 AirFree süsteemiga lutipudel

27/03/2023

Eesti

Eesti

Töötab nii nagu peab

Proovisin oma kahekuusele imikule pakkuda erinevate tootjate lutipudeleid. Kas ei sobinud need üldse v pidi neid tükk aega pakkuma, et laps need omaks võtaks. Philipsi uue lutipudeli võttis laps kohe omaks (alates esimesest korrast). Seega julgen seda lutipudelit soovitada - laps ja emme rahul :)

Positiivsed omadused

Ei leki

Negatiivsed omadused

Pole

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY673 AirFree süsteemiga lutipudel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY673 AirFree süsteemiga lutipudel

23/03/2023

Eesti

Eesti

Mugav

Meile see toode sobib kuigi kasutame pudelit harva sest beebi veel rinnapiimal ja alles 2 kuune, kuid julgeksin kindlasti kasutada seda vajadusel alatest sünnist, sest beebi võttis selle kohe omaks luti kuju on väga sarnane rinnale ja beebil on seda kerge haarata ja süüa. Suuremal lapsel on seda kindlasti ka pudelit tema mugava kuju poolest hea hoida.

Positiivsed omadused

Mugav kasutada

Negatiivsed omadused

Pudelis oleva anti-colic süsteemi puhastamine tema õõnsustes on veidi ebamugav

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY673 AirFree süsteemiga lutipudel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY673 AirFree süsteemiga lutipudel

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Natural Response lutt vabastab piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob. Sarnaselt rinnaga toitmisele saavad beebid juua, neelata ja hingata oma loomuliku rütmi järgi.