Meile see toode sobib kuigi kasutame pudelit harva sest beebi veel rinnapiimal ja alles 2 kuune, kuid julgeksin kindlasti kasutada seda vajadusel alatest sünnist, sest beebi võttis selle kohe omaks luti kuju on väga sarnane rinnale ja beebil on seda kerge haarata ja süüa. Suuremal lapsel on seda kindlasti ka pudelit tema mugava kuju poolest hea hoida.