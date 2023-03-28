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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
1 pudel
260 ml
Keskmise vooluga lutt
1 k+
Lutiava eraldab piima ainult siis, kui beebi joob aktiivselt. Tänu sellele saate enesekindlalt ennetada piimakadu nii kodus kui ka liikvel olles.
Maksimaalse mugavuse tagamiseks toitmise ajal on ergonoomilist pudelit lihtne ükskõik millise nurga all hoida. Lihtne hoida nii teie käte kui ka beebi tillukeste käte jaoks.
Kui teie beebi ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.
4.8
5-st
171
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Pilveke
28/03/2023
Eesti
Kampaania osa
Lapsele meeldib antud pudel
Pudel on mugav, ilus ja lapsele tundub sealt imemine loomulikum kui teistest pudelitest. Pimedas võiks olla pudeli ml paremini näha.
Positiivsed omadused
Mugav, ilus ja loomulikum imemine lapsele
Negatiivsed omadused
Pimedas võiks paremini näha olla
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY673 AirFree süsteemiga lutipudel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY673 AirFree süsteemiga lutipudel
Katsikus
27/03/2023
Eesti
Kampaania osa
Töötab nii nagu peab
Proovisin oma kahekuusele imikule pakkuda erinevate tootjate lutipudeleid. Kas ei sobinud need üldse v pidi neid tükk aega pakkuma, et laps need omaks võtaks. Philipsi uue lutipudeli võttis laps kohe omaks (alates esimesest korrast). Seega julgen seda lutipudelit soovitada - laps ja emme rahul :)
Positiivsed omadused
Ei leki
Negatiivsed omadused
Pole
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY673 AirFree süsteemiga lutipudel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY673 AirFree süsteemiga lutipudel
-A-.
23/03/2023
Eesti
Kampaania osa
Mugav
Meile see toode sobib kuigi kasutame pudelit harva sest beebi veel rinnapiimal ja alles 2 kuune, kuid julgeksin kindlasti kasutada seda vajadusel alatest sünnist, sest beebi võttis selle kohe omaks luti kuju on väga sarnane rinnale ja beebil on seda kerge haarata ja süüa. Suuremal lapsel on seda kindlasti ka pudelit tema mugava kuju poolest hea hoida.
Positiivsed omadused
Mugav kasutada
Negatiivsed omadused
Pudelis oleva anti-colic süsteemi puhastamine tema õõnsustes on veidi ebamugav
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY673 AirFree süsteemiga lutipudel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY673 AirFree süsteemiga lutipudel
Natural Response lutt vabastab piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob. Sarnaselt rinnaga toitmisele saavad beebid juua, neelata ja hingata oma loomuliku rütmi järgi.