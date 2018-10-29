Philips Aventi pudeliga toidetud 2-nädalastel beebidel esines vähem koolikuid ja oluliselt vähem öist nuttu, võrreldes beebidega, keda toideti konkurentide pudeliga. On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedesüsteemis ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine, rahutus, gaasid ja toidu ülestulemine.