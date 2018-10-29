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SCY762/02
2 tk
Keskmise vooga lutt
1 k+
1k+
Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.
Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt.
Luti disain ei lase sellel kokku vajuda, tagades turvalise kinnitamise ja sujuva toitmise.
Arvustused
Philips Aventi pudeliga toidetud 2-nädalastel beebidel esines vähem koolikuid ja oluliselt vähem öist nuttu, võrreldes beebidega, keda toideti konkurentide pudeliga. On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedesüsteemis ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine, rahutus, gaasid ja toidu ülestulemine.
Võrreldes eelmise pakendiga.
Põhineb lutipakkide iga-aastasel müügil, kui kasutatakse plastikust lutikorpuse netokaalu.
Vastavalt EL-i määrusele 10/2011.