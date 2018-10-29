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  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

Philips AventKoolikutevastane lutt

SCY762/02

Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
Meie koolikutevastasel 2. voo lutil on integreeritud klapp, mis suunab õhu imiku kõhust eemale ja seda soovitatakse kasutada 1-kuiste ja vanemate imikute puhul.
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Loodud gaaside vähendamiseks

Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

  • 2 tk

  • Keskmise vooga lutt

  • 1 k+

  • 1k+

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, mis tagab probleemivaba toitmise

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, mis tagab probleemivaba toitmise

Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt.

Luti kuju tagab luti turvalise kinnitamise

Luti kuju tagab luti turvalise kinnitamise

Luti disain ei lase sellel kokku vajuda, tagades turvalise kinnitamise ja sujuva toitmise.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Philips Aventi pudeliga toidetud 2-nädalastel beebidel esines vähem koolikuid ja oluliselt vähem öist nuttu, võrreldes beebidega, keda toideti konkurentide pudeliga. On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedesüsteemis ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine, rahutus, gaasid ja toidu ülestulemine.

  2. Võrreldes eelmise pakendiga.

  3. Põhineb lutipakkide iga-aastasel müügil, kui kasutatakse plastikust lutikorpuse netokaalu.

  4. Vastavalt EL-i määrusele 10/2011.