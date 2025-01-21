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1 pudel
260 ml
Keskmise vooluga lutt
1 k+
Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.
Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.
Kui teie beebi ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.
4.9
5-st
326
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
LM03
21/01/2025
Eesti
Lemmik pudel!
Mulle ja beebile on Natural Response-i lutipudel väga meeldinud. Luti osa sarnaneb rinnaga ning on lapse jaoks teinud pudelist söömise võimalikult loomulikuks. Minule meeldib, et lutt on tilgavaba ja piim eraldub ainult siis kui beebi joob ja ei leki muul ajal. Airfree klapp on abiks ka gaasidega.
Positiivsed omadused
Ai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY903 Lutipudel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY903 Lutipudel
Tellu
14/01/2025
Eesti
Väga hea pudel
Meie beebil oli sündides haigus ja pidime juba 2nädalaselt lutist ravijooki andma. Rinda saime ka pakkuda ja tänu sellele pudelile saime rinnastreigist lahti. Selle pudeliga saab edukalt kombineerida rinnaga ja pudeliga toitmist.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY903 Lutipudel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY903 Lutipudel
Lapseema
26/06/2024
Eesti
Ainus pudel mis beebile sobis
Kuigi meie laps on 100% rinnapiimal, siis minu jaoks emana on see äärmiselt oluline, et ma saaksin vahepeal ka veidi kauem ära käia kui 2h ning kui lapsel läheb kõht mõnikord ka kiiremini tühjaks saab isa lapst toita ja ma ei pea kartma ka, et imemisvõte kuidagi kahjustada saab, kuna tegemist on lutipudeliga, kus piima voolab siis, kui laps päriselt imeb, mitte pole pidev piimavool. Ilus kogemus ka lapse isale, sest tema ei näe iga päev last sellises toitmise asendis.
Positiivsed omadused
ei voola piima niisama lapsele suhu, võimalikult rinna kujuga luti osa
Negatiivsed omadused
pole
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY903 Lutipudel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY903 Lutipudel
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011