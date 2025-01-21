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  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
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  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

Philips Avent Natural ResponseLutipudel

SCY903/66

4.9
| (326) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
Natural Response lutt vabastab piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob. Sarnaselt rinnaga toitmisele saavad beebid juua, neelata ja hingata oma loomuliku rütmi järgi. Muudab imetamise ja pudeliga toitmise kombineerimise lihtsaks.
Kuva kõik eelised

Lutt, mis toimib nagu ema rind

Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

  • 1 pudel

  • 260 ml

  • Keskmise vooluga lutt

  • 1 k+

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.

Rinnakujuline lutt

Rinnakujuline lutt

Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.

Õige luti leidmine on oluline

Õige luti leidmine on oluline

Kui teie beebi ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

326

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

21/01/2025

Eesti

Eesti

Lemmik pudel!

Mulle ja beebile on Natural Response-i lutipudel väga meeldinud. Luti osa sarnaneb rinnaga ning on lapse jaoks teinud pudelist söömise võimalikult loomulikuks. Minule meeldib, et lutt on tilgavaba ja piim eraldub ainult siis kui beebi joob ja ei leki muul ajal. Airfree klapp on abiks ka gaasidega.

Positiivsed omadused

Ai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY903 Lutipudel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY903 Lutipudel

14/01/2025

Eesti

Eesti

Väga hea pudel

Meie beebil oli sündides haigus ja pidime juba 2nädalaselt lutist ravijooki andma. Rinda saime ka pakkuda ja tänu sellele pudelile saime rinnastreigist lahti. Selle pudeliga saab edukalt kombineerida rinnaga ja pudeliga toitmist.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY903 Lutipudel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY903 Lutipudel

26/06/2024

Eesti

Eesti

Ainus pudel mis beebile sobis

Kuigi meie laps on 100% rinnapiimal, siis minu jaoks emana on see äärmiselt oluline, et ma saaksin vahepeal ka veidi kauem ära käia kui 2h ning kui lapsel läheb kõht mõnikord ka kiiremini tühjaks saab isa lapst toita ja ma ei pea kartma ka, et imemisvõte kuidagi kahjustada saab, kuna tegemist on lutipudeliga, kus piima voolab siis, kui laps päriselt imeb, mitte pole pidev piimavool. Ilus kogemus ka lapse isale, sest tema ei näe iga päev last sellises toitmise asendis.

Positiivsed omadused

ei voola piima niisama lapsele suhu, võimalikult rinna kujuga luti osa

Negatiivsed omadused

pole

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY903 Lutipudel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY903 Lutipudel

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