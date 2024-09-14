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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
1 pudel
240 ml
Keskmise vooga lutt
1 k+
Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.
Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.
Koolikutevastane klapp ennetab söömise ajal õhu sattumist beebi kõhtu, et vähendada koolikuvalu ja ebamugavustunnet.
4.9
5-st
277
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Tipsu
14/09/2024
Eesti
Lutipudel
Sai proovitud uut lutipudelit ja beebi võttis ilusasti omaks. Beebi on küll rinnalaps, aga vahepeal kasutame pudelit ja sellega on piimavool täpselt selline, et ei sega imetamist.
Positiivsed omadused
Loomulik piimavool
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY933/01 Klaasist lutipudel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY933/01 Klaasist lutipudel
Nikadom
26/11/2025
Polska
Polecam
Najlepsza! Wygodna, zdrowa, szybko się nagrzewa i trzyma ciepło
Positiivsed omadused
Szybko się nagrzewa
Negatiivsed omadused
Ciężko domyc brzegi wewnętrzne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
embodnar
03/03/2025
Polska
Kampaania osa
Najlepsza z najlepszych butelek!
Szklana butelka to coś pięknego i bardzo potrzebnego. Butelka nie przechodzi żadnym zapachem, nie odbarwia się, jest po prostu rewelacyjna!
Positiivsed omadused
jakość, trwałość
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011