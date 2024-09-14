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  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
  • Toetab imiku individuaalset joomisrütmi

Philips Avent Natural ResponseKlaasist lutipudel

SCY933/01

4.9
| (277) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Toetab imiku individuaalset joomisrütmi
Natural Response lutt vabastab piima ainult siis, kui imik aktiivselt joob. Sarnaselt rinnaga toitmisele saavad imikud juua, neelata ja hingata oma loomuliku rütmi järgi. Muudab imetamise ja pudeliga toitmise ühendamise lihtsaks.
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Lutt, mis toimib nagu ema rind

Toetab imiku individuaalset joomisrütmi

  • 1 pudel

  • 240 ml

  • Keskmise vooga lutt

  • 1 k+

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.

Rinnakujuline lutt

Rinnakujuline lutt

Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.

Kujundatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähendamiseks

Kujundatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähendamiseks

Koolikutevastane klapp ennetab söömise ajal õhu sattumist beebi kõhtu, et vähendada koolikuvalu ja ebamugavustunnet.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

277

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

14/09/2024

Eesti

Eesti

Lutipudel

Sai proovitud uut lutipudelit ja beebi võttis ilusasti omaks. Beebi on küll rinnalaps, aga vahepeal kasutame pudelit ja sellega on piimavool täpselt selline, et ei sega imetamist.

Positiivsed omadused

Loomulik piimavool

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY933/01 Klaasist lutipudel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY933/01 Klaasist lutipudel

26/11/2025

Polska

Polska

Polecam

Najlepsza! Wygodna, zdrowa, szybko się nagrzewa i trzyma ciepło

Positiivsed omadused

Szybko się nagrzewa

Negatiivsed omadused

Ciężko domyc brzegi wewnętrzne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

03/03/2025

Polska

Polska

Najlepsza z najlepszych butelek!

Szklana butelka to coś pięknego i bardzo potrzebnego. Butelka nie przechodzi żadnym zapachem, nie odbarwia się, jest po prostu rewelacyjna!

Positiivsed omadused

jakość, trwałość

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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