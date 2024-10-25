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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Natural Response lutt
2 tk
Aeglase vooluga lutt
Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.
Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.
Kui teie beebi ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.
4.9
5-st
42
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Joanna Kaa
25/10/2024
Polska
Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu
Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
janusagaaa
17/10/2024
Polska
Kampaania osa
Ekstra !
Te smoczki są naprawdę super i bardzo polecam ! Dziecko łatwo chwyta smoczek i nic nie wylewa się z buzi podczas jedzenia
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Szasiakate
14/10/2024
Polska
Kampaania osa
Bardzo polecam
Smoczek bardzo przyjazny maluchowi, przypomina kształtem pierś matki, nie kapie z niego a leci odpowiednia ilość mleka dzięki czemu dziecko nie krztusi się i jest w stanie się najeść. Łatwo utrzymać go w czystości. Używałam smoczków i butelki Philips również przy poprzednich dzieciach i sprawdziły się równie dobrze :)
Positiivsed omadused
Imituje kształt piersi, nie kapie z niego, łatwy do czyszczenia
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Võrreldes eelmise pakendiga
Põhineb pakendite iga-aastasel müügil, kui kasutatakse plastikust lutikorpuse netokaalu.
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011