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  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

Tootmine lõpetatud

Philips Avent Natural ResponseLutt

SCY962/02

4.9
| (42) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
Natural Response lutt vabastab piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob. Sarnaselt rinnaga toitmisele saavad beebid juua, neelata ja hingata oma loomuliku rütmi järgi. Muudab imetamise ja pudeliga toitmise kombineerimise lihtsaks. Õige luti leidmine on oluline.
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Lutt, mis toimib nagu ema rind

Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

  • Natural Response lutt

  • 2 tk

  • Aeglase vooluga lutt

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.

Rinnakujuline lutt

Rinnakujuline lutt

Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.

Õige luti leidmine on oluline

Õige luti leidmine on oluline

Kui teie beebi ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

42

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

4
3
2

25/10/2024

Polska

Polska

Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu

Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

17/10/2024

Polska

Polska

Ekstra !

Te smoczki są naprawdę super i bardzo polecam ! Dziecko łatwo chwyta smoczek i nic nie wylewa się z buzi podczas jedzenia

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

14/10/2024

Polska

Polska

Bardzo polecam

Smoczek bardzo przyjazny maluchowi, przypomina kształtem pierś matki, nie kapie z niego a leci odpowiednia ilość mleka dzięki czemu dziecko nie krztusi się i jest w stanie się najeść. Łatwo utrzymać go w czystości. Używałam smoczków i butelki Philips również przy poprzednich dzieciach i sprawdziły się równie dobrze :)

Positiivsed omadused

Imituje kształt piersi, nie kapie z niego, łatwy do czyszczenia

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes eelmise pakendiga

  2. Põhineb pakendite iga-aastasel müügil, kui kasutatakse plastikust lutikorpuse netokaalu.

  3. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011