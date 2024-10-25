Smoczek z wolnym przepływem był kolejnym krokiem zaraz po tym z bardzo wolnym. Na początku miałam obawy, czy synek sobie poradzi więc zaczęłam od najwolniejszego, ale już szybko musiałam zmienić go na ten z wolnym, bo synek ssał aż miło. Zaczął się też trochę denerwować, że leci zbyt wolno dlatego ta zmiana była dobra. Atutem smoczka jest jego wygląd, bo naprawdę przypomina pierś mamy. A w dodatku silikon jest tak mięciutki, że dziecko bez problemu chwyta i ssie. U nas to bardzo ważne, bo karmimy się naprzemiennie i piersią i butelką. Jestem bardzo zadowolona, że synek zaakceptował ten smoczek i nie muszę się martwić kiedy muszę wyjść, czy kiedy zwyczajnie chcę odpocząć i mąż karmi butelką. Do tej pory nie pojawiły się żadne kolki, a trochę już korzystamy, więc super. Mleko nie wycieka kącikami ust jak bywało w przypadku smoczków innej firmy. Leci dopiero wtedy kiedy synek się przyssie, a kiedy puszcza nic nie spływa. Są bardzo dobrze wykonane.