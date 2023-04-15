Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.