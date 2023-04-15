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  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

Philips Avent Natural ResponseLutt

SCY964/02

5
| (123) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
Natural Response lutt vabastab piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob. Sarnaselt rinnaga toitmisele saavad beebid juua, neelata ja hingata oma loomuliku rütmi järgi. Muudab imetamise ja pudeliga toitmise kombineerimise lihtsaks. Õige luti leidmine on oluline.
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Lutt, mis toimib nagu ema rind

Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

  • 2 tk

  • Kiire vooluga lutt

  • 3 k+

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.

Rinnakujuline lutt

Rinnakujuline lutt

Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.

Kujundatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähendamiseks

Kujundatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähendamiseks

Koolikutevastane klapp ennetab söömise ajal õhu sattumist beebi kõhtu, et vähendada koolikuvalu ja ebamugavustunnet.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

123

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2
1

15/04/2023

Latvija

Latvija

ērts lietošanā

ērtāka kopšana, salīdzinot ar iepriekšējiem modeļiem

Positiivsed omadused

kopšana, ērtāk iztīrīt, mazulis labprātāk ēd ar šo knupīti

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY964 Knupītis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY964 Knupītis

31/03/2023

Latvija

Latvija

Pēc ēšanas bērniņš ir tīrs

Esmu priecīga, ka beidzot ir produkts, kurš atvieglo mazajam ēšanu. Pieniņš vairs netek ar lieku daudzumu mutē. Mazajam nav jāmēģina elpot un norīt lielo piena daudzumu vienlaicīgi. Ēšana ir palikusi mierīgāka un patīkamāka, jo vairs nenorītais piens netek ārā no mutes un nenosmēre visu apkārt.

Positiivsed omadused

Kontrole piena plūsmu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY964 Knupītis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY964 Knupītis

17/09/2025

Lietuva

Lietuva

Geras pirkinys

Žindukas turi unikalią formą, kuri yra labai panaši į motinos spenelį, todėl kūdikiui lengviau pereiti nuo žindymo prie buteliuko. Tai puikus pasirinkimas mamoms, kurios nori išlaikyti natūralų maitinimo ritmą. Gerai reguliuojamas srautas – neleidžia per daug pieno ištekėti, todėl kūdikis valgo ramiai.

Positiivsed omadused

Natūrali spenelio forma – padeda kūdikiui lengviau pereiti nuo žindymo prie buteliuko. Lengvas naudojimas – kūdikiui patogu čiulpti, neatsiranda problemų dėl srautų.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response „Natural Response“ žindukas žindukas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response „Natural Response“ žindukas žindukas

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes eelmise pakendiga

  2. Põhineb luttide iga-aastasel müügil, kui kasutatakse plastikust lutikorpuse netokaalu.

  3. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011