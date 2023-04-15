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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
2 tk
Kiire vooluga lutt
3 k+
Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.
Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.
Koolikutevastane klapp ennetab söömise ajal õhu sattumist beebi kõhtu, et vähendada koolikuvalu ja ebamugavustunnet.
5.0
5-st
123
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Magnolija13
15/04/2023
Latvija
Kampaania osa
ērts lietošanā
ērtāka kopšana, salīdzinot ar iepriekšējiem modeļiem
Positiivsed omadused
kopšana, ērtāk iztīrīt, mazulis labprātāk ēd ar šo knupīti
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See arvustus tehti tootele Natural Response SCY964 Knupītis
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See arvustus tehti tootele Natural Response SCY964 Knupītis
Sunrise6
31/03/2023
Latvija
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Pēc ēšanas bērniņš ir tīrs
Esmu priecīga, ka beidzot ir produkts, kurš atvieglo mazajam ēšanu. Pieniņš vairs netek ar lieku daudzumu mutē. Mazajam nav jāmēģina elpot un norīt lielo piena daudzumu vienlaicīgi. Ēšana ir palikusi mierīgāka un patīkamāka, jo vairs nenorītais piens netek ārā no mutes un nenosmēre visu apkārt.
Positiivsed omadused
Kontrole piena plūsmu
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See arvustus tehti tootele Natural Response SCY964 Knupītis
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See arvustus tehti tootele Natural Response SCY964 Knupītis
Marakuja123
17/09/2025
Lietuva
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Geras pirkinys
Žindukas turi unikalią formą, kuri yra labai panaši į motinos spenelį, todėl kūdikiui lengviau pereiti nuo žindymo prie buteliuko. Tai puikus pasirinkimas mamoms, kurios nori išlaikyti natūralų maitinimo ritmą. Gerai reguliuojamas srautas – neleidžia per daug pieno ištekėti, todėl kūdikis valgo ramiai.
Positiivsed omadused
Natūrali spenelio forma – padeda kūdikiui lengviau pereiti nuo žindymo prie buteliuko. Lengvas naudojimas – kūdikiui patogu čiulpti, neatsiranda problemų dėl srautų.
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Võrreldes eelmise pakendiga
Põhineb luttide iga-aastasel müügil, kui kasutatakse plastikust lutikorpuse netokaalu.
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011