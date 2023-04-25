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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
2 tk
Kiire vooga lutt
6 k+
Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.
Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.
Koolikutevastane klapp ennetab söömise ajal õhu sattumist beebi kõhtu, et vähendada koolikuvalu ja ebamugavustunnet.
5.0
5-st
112
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Dididi111
25/04/2023
Eesti
Kampaania osa
Super lutt
Suurepärane lutt aeglase vooluga. Minu laps on rinnapiimal, aga vahest saab ka piimasegu. Laps aksepteeris seda lutti väga hästi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY965 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY965 Lutt
Piisa
26/03/2023
Eesti
Kampaania osa
Parim lutiotsik, mida oleme kasutanud!
Meile see lutiotsik meeldib väga! Piima tuleb välja ainult siis, kui laps imeb ehk pudeli maha kukkumisel ei voola miskit välja ning laps saab söömise vahepeal rahulikult hingata ning puhata. Samuti ei voola tal söömise ajal enam piima suunurkadest välja, nagu teiste firmade pudelite ja otsingutega.
Positiivsed omadused
Laps ei tõmba piima kurku ning seda ei voola suunurkadest välja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY965 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY965 Lutt
Rissu
23/03/2023
Eesti
Kampaania osa
Philips avent natural response
6m+ luti panin kohe pudelile, ja laps jõi sellega kohe hea meelega, muidu on ikka pikalt aega läinud, et harjuks uue asjaga ära. Kasutame nüüd ainult Philips avent natural response pudelit.
Positiivsed omadused
Jook tuleb ainult siis, kui laps joob
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY965 Lutt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY965 Lutt
Võrreldes eelmise pakendiga
Põhineb luttide iga-aastasel müügil, kui kasutatakse plastikust lutikorpuse netokaalu.
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011