Philips avent natural response

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  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

Philips Avent Natural ResponseLutt

SCY965/02

5
| (112) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
Natural Response lutt vabastab piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob. Sarnaselt rinnaga toitmisele saavad beebid juua, neelata ja hingata oma loomuliku rütmi järgi. Muudab imetamise ja pudeliga toitmise kombineerimise lihtsaks. Õige luti leidmine on oluline.
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Lutt, mis toimib nagu ema rind

Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

  • 2 tk

  • Kiire vooga lutt

  • 6 k+

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.

Rinnakujuline lutt

Rinnakujuline lutt

Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.

Kujundatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähendamiseks

Kujundatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähendamiseks

Koolikutevastane klapp ennetab söömise ajal õhu sattumist beebi kõhtu, et vähendada koolikuvalu ja ebamugavustunnet.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

112

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2
1

25/04/2023

Eesti

Eesti

Super lutt

Suurepärane lutt aeglase vooluga. Minu laps on rinnapiimal, aga vahest saab ka piimasegu. Laps aksepteeris seda lutti väga hästi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY965 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY965 Lutt

26/03/2023

Eesti

Eesti

Parim lutiotsik, mida oleme kasutanud!

Meile see lutiotsik meeldib väga! Piima tuleb välja ainult siis, kui laps imeb ehk pudeli maha kukkumisel ei voola miskit välja ning laps saab söömise vahepeal rahulikult hingata ning puhata. Samuti ei voola tal söömise ajal enam piima suunurkadest välja, nagu teiste firmade pudelite ja otsingutega.

Positiivsed omadused

Laps ei tõmba piima kurku ning seda ei voola suunurkadest välja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY965 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY965 Lutt

23/03/2023

Eesti

Eesti

Philips avent natural response

6m+ luti panin kohe pudelile, ja laps jõi sellega kohe hea meelega, muidu on ikka pikalt aega läinud, et harjuks uue asjaga ära. Kasutame nüüd ainult Philips avent natural response pudelit.

Positiivsed omadused

Jook tuleb ainult siis, kui laps joob

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY965 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY965 Lutt

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes eelmise pakendiga

  2. Põhineb luttide iga-aastasel müügil, kui kasutatakse plastikust lutikorpuse netokaalu.

  3. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011