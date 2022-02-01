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  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks
  • Muutke oma raseerija justkui uueks

Tootmine lõpetatud

Shaver series 9000Raseerimispead

SH90/60

5
| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Muutke oma raseerija justkui uueks
Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näolt 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus. Ühildub seeria 9000 pardlitega.
Kuva kõik eelised

Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.

Muutke oma raseerija justkui uueks

  • V-Track Precision PRO lõiketerad

  • Sobib mudelile S9000 (S9xxx)

  • Sobib Star Warsi pardlile SW97xx

  • Sobib Star Warsi pardlile SW67xx

Asenduspead pardlite seeriale 9000

Asenduspead pardlite seeriale 9000

SH90 asenduspead ühilduvad pardlite seeriaga 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), pardliga Star Wars SW9700 ja SW6700.

Meie parim raseerimissüsteem 1- kuni 3-päevasele habemele

Meie parim raseerimissüsteem 1- kuni 3-päevasele habemele

Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. V-Track Precision PRO lõiketerad suunavad ühe- kuni kolmepäevase habeme iga karva õrnalt parimasse asendisse, sealhulgas isegi nahalähedaselt asetuvad ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine* väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.

Vahetage oma raseerimispea välja vaid kahe sammuga

Vahetage oma raseerimispea välja vaid kahe sammuga

Uusimatel Philipsi raseerijatel on sisseehitatud asendamise meeldetuletus, mis on kuvatatud raseerimispea sümboliga. Sümbol süttib põlema ja annab teile märku, kui on käes aeg raseerimispead vahetada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/02/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

głowice działają bez zastrzeżeń

głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie

Positiivsed omadused

łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące

27/01/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt bardzo dobrry

Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.

Positiivsed omadused

Oryginał bardzo dobrej jakości

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące

04/07/2019

Україна

Україна

Все чудово

Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

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