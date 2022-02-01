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Tootmine lõpetatud
V-Track Precision PRO lõiketerad
Sobib mudelile S9000 (S9xxx)
Sobib Star Warsi pardlile SW97xx
Sobib Star Warsi pardlile SW67xx
SH90 asenduspead ühilduvad pardlite seeriaga 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), pardliga Star Wars SW9700 ja SW6700.
Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. V-Track Precision PRO lõiketerad suunavad ühe- kuni kolmepäevase habeme iga karva õrnalt parimasse asendisse, sealhulgas isegi nahalähedaselt asetuvad ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine* väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.
Uusimatel Philipsi raseerijatel on sisseehitatud asendamise meeldetuletus, mis on kuvatatud raseerimispea sümboliga. Sümbol süttib põlema ja annab teile märku, kui on käes aeg raseerimispead vahetada.
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Positiivsed omadused
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące
Zbyszek Pasiewicz
27/01/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Produkt bardzo dobrry
Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.
Positiivsed omadused
Oryginał bardzo dobrej jakości
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące
Raul1984
04/07/2019
Україна
Все чудово
Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
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