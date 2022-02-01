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Ostke hoopis SH91
Uuendatud lahendus muudab Philipsi pardli eest hoolitsemise lihtsamaks kui kunagi varem. Uus disain võimaldab teil paigaldada uusi raseerimispäid kõigest kahe sammuga, hõlbustab põhjalikku puhastust ja optimeerib teie igapäevast raseerimist.
Uusimatel Philipsi raseerijatel on sisseehitatud asendamise meeldetuletus, mis on kuvatatud raseerimispea sümboliga. Sümbol süttib põlema ja annab teile märku, kui on käes aeg raseerimispead vahetada.
1. Eemaldage raseerimispea hoidik. 2. Vahetage raseerimispead uute vastu välja. 3. Pange raseerimispea hoidik oma kohale tagasi. 4. Pardli lähtestamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all.
5.0
5-st
10
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Positiivsed omadused
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące
Zbyszek Pasiewicz
27/01/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Produkt bardzo dobrry
Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.
Positiivsed omadused
Oryginał bardzo dobrej jakości
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące
Raul1984
04/07/2019
Україна
Все чудово
Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
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