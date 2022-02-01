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  • SH90 asemel kasutatakse SH91
  • SH90 asemel kasutatakse SH91
  • SH90 asemel kasutatakse SH91
  • SH90 asemel kasutatakse SH91
  • SH90 asemel kasutatakse SH91
  • SH90 asemel kasutatakse SH91
  • SH90 asemel kasutatakse SH91
  • SH90 asemel kasutatakse SH91

Tootmine lõpetatud

Raseerimispead

SH90/70

5
| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
SH90 asemel kasutatakse SH91
Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näolt 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus. Ühildub seeria 9000 pardlitega.
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Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.

SH90 asemel kasutatakse SH91

  • Ei ole enam turul

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Lihtsaim viis oma pardli eest hoolitsemiseks

Lihtsaim viis oma pardli eest hoolitsemiseks

Uuendatud lahendus muudab Philipsi pardli eest hoolitsemise lihtsamaks kui kunagi varem. Uus disain võimaldab teil paigaldada uusi raseerimispäid kõigest kahe sammuga, hõlbustab põhjalikku puhastust ja optimeerib teie igapäevast raseerimist.

Vahetage oma raseerimispea välja vaid kahe sammuga

Vahetage oma raseerimispea välja vaid kahe sammuga

Uusimatel Philipsi raseerijatel on sisseehitatud asendamise meeldetuletus, mis on kuvatatud raseerimispea sümboliga. Sümbol süttib põlema ja annab teile märku, kui on käes aeg raseerimispead vahetada.

Lihtne raseerimispeade vahetamine

Lihtne raseerimispeade vahetamine

1. Eemaldage raseerimispea hoidik. 2. Vahetage raseerimispead uute vastu välja. 3. Pange raseerimispea hoidik oma kohale tagasi. 4. Pardli lähtestamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/02/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

głowice działają bez zastrzeżeń

głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie

Positiivsed omadused

łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące

27/01/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt bardzo dobrry

Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.

Positiivsed omadused

Oryginał bardzo dobrej jakości

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SH90/70 Głowice golące

04/07/2019

Україна

Україна

Все чудово

Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

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