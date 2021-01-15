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Tootmine lõpetatud
NanoTech Precisioni lõiketerad
Mudelitele SP981X, SP982X ja SP986X
SH98 asenduspead sobivad kõikide S9000 Prestige raseerimisvahenditega, millel on ümara kujuga pead (SP981X, SP982X ja SP986X). Need ei sobi nurgelistele S9000 Prestige raseerimisvahenditele (SP983X, SP984X, SP987X ja SP988X), mis kasutavad järeltulijat SH91. SH91 asenduspead sobivad kõikide S9000 Prestige raseerimisvahenditega (nurgelised ja ümarad pead).
1. Eemaldage pardlipea ülemine plaat. 2. Asendage raseerimispea klamberlahendus. 3. Pardli lähtestamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all.
Uuendatud lahendus muudab Philipsi pardli eest hoolitsemise lihtsamaks kui kunagi varem. Uus disain võimaldab teil paigaldada uusi raseerimispäid kõigest kahe sammuga, hõlbustab põhjalikku puhastust ja optimeerib teie igapäevast raseerimist.
4.3
5-st
11
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
Marlock
15/01/2021
Polska
Perfekcyjne ostrza!
Perfekcyjne ostrza, łączą to co najlepsze z serii sh70 i sh90 czyli: mikro granulki dla lepszego poślizgu i ruchome osłony ostrzy do lepszego dopasowania do twarzy i szyi. Przez inną budowę osłon(otworów) ostrza jeszcze łatwiej golą długi zarost - nawet ten 7 dniowy idzie bez problemu! Żeby nie było idealnie to ciężej się czyści niż sh90 i sh70 :) Polecam wszystkim posiadaczom maszynek Philips serii 9000, 7000 bo są kompatybilne
Positiivsed omadused
Powłoka dla lepszego poślizgu, ruchome osłony ostrzy
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See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
23/12/2019
Polska
Philipsi töötaja
idealne w podruzy ;) USB tool
[Employee of philipsglobal] Prawie idealne urzadzenie .. trymetr jest za ostry .. mozna sie zaciac .. wymaga dopracowania !! ;)
Positiivsed omadused
USB :P
Negatiivsed omadused
trymetr ... sami sie temu przyjrzyjcie .. jestescie za inteligentni zeby wam to muwic :) :) :)
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See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące
Липа
12/04/2019
Україна
Отличное бритьё с гелем
Бритва отлично бреет с гелем ( влажное бритьё) Раньше брился станками самыми дорогими, но выбриваемость данной электробритвой намного лучше. Просто идеально
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See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки