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Tootmine lõpetatud

Shaver S9000 PrestigeAsenduspea

SH98/70

4.3
| (11) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet
Muutke oma pardel justkui uueks
Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näolt 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus. Ühildub Series 9000 Prestige’i pardlitega.
Kuva kõik eelised

Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.

Muutke oma pardel justkui uueks

  • NanoTech Precisioni lõiketerad

  • Mudelitele SP981X, SP982X ja SP986X

Asenduspead S9000 Prestige’ile

Asenduspead S9000 Prestige’ile

SH98 asenduspead sobivad kõikide S9000 Prestige raseerimisvahenditega, millel on ümara kujuga pead (SP981X, SP982X ja SP986X). Need ei sobi nurgelistele S9000 Prestige raseerimisvahenditele (SP983X, SP984X, SP987X ja SP988X), mis kasutavad järeltulijat SH91. SH91 asenduspead sobivad kõikide S9000 Prestige raseerimisvahenditega (nurgelised ja ümarad pead).

Lihtne vahetada

Lihtne vahetada

1. Eemaldage pardlipea ülemine plaat. 2. Asendage raseerimispea klamberlahendus. 3. Pardli lähtestamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all.

Lihtsaim viis oma pardli eest hoolitsemiseks

Lihtsaim viis oma pardli eest hoolitsemiseks

Uuendatud lahendus muudab Philipsi pardli eest hoolitsemise lihtsamaks kui kunagi varem. Uus disain võimaldab teil paigaldada uusi raseerimispäid kõigest kahe sammuga, hõlbustab põhjalikku puhastust ja optimeerib teie igapäevast raseerimist.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

11

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

4
3
2

15/01/2021

Polska

Polska

Perfekcyjne ostrza!

Perfekcyjne ostrza, łączą to co najlepsze z serii sh70 i sh90 czyli: mikro granulki dla lepszego poślizgu i ruchome osłony ostrzy do lepszego dopasowania do twarzy i szyi. Przez inną budowę osłon(otworów) ostrza jeszcze łatwiej golą długi zarost - nawet ten 7 dniowy idzie bez problemu! Żeby nie było idealnie to ciężej się czyści niż sh90 i sh70 :) Polecam wszystkim posiadaczom maszynek Philips serii 9000, 7000 bo są kompatybilne

Positiivsed omadused

Powłoka dla lepszego poślizgu, ruchome osłony ostrzy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

23/12/2019

Polska

Polska

Philipsi töötaja

idealne w podruzy ;) USB tool

[Employee of philipsglobal] Prawie idealne urzadzenie .. trymetr jest za ostry .. mozna sie zaciac .. wymaga dopracowania !! ;)

Positiivsed omadused

USB :P

Negatiivsed omadused

trymetr ... sami sie temu przyjrzyjcie .. jestescie za inteligentni zeby wam to muwic :) :) :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SH98/70 Wymienne głowice golące

12/04/2019

Україна

Україна

Отличное бритьё с гелем

Бритва отлично бреет с гелем ( влажное бритьё) Раньше брился станками самыми дорогими, но выбриваемость данной электробритвой намного лучше. Просто идеально

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver S9000 Prestige SH98/70 Змінні бритвені головки

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.