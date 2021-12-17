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Tootmine lõpetatud

2000 seriesTäielikult juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid

SHB2515BK/10

4.7

| (22) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge

Heli heli järel

Nautige vabadust. Need täielikult juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid pakuvad tänu kaasaskantavale laadimisümbrisele kuni 110 tundi mänguaega. Nii saate nautida suurepärast muusikat väga pikka aega. Lisaks on teil otsene juurdepääs telefoni virtuaalsele assistendile. Kas keegi mainis ringreisi?

Kuva kõik eelised

Heli heli järel

  • 6 mm elementide ja suletud tagaosaga

  • Bluetooth®

  • Mustad

6 mm neodüümist kõlarielemendid. Tugev heli, esiletungiv bass

6 mm neodüümist kõlarielemendid võimaldavad tugevat heli ja esiletungivat bassi. Ovaalse kujuga helikanalid tagavad maksimaalse passiivse mürasummutuse. Monorežiim võimaldab jätta ühe kõrva vabaks, kui soovite kuulata ka ümbritsevaid helisid.

Kasutage monorežiimi, kui soovite ühe kõrva vabaks jätta

Nutikas ühendamine. Leidke automaatselt oma Bluetoothi seade

Teie kõrvaklapid on pärast ümbrisest väljavõtmist kohe paarimiseks valmis. Kõrvaklapid jätavad meelde viimase seadme, millega neid paariti.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

22

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2

17/12/2021

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Super brzmienie

słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie

Positiivsed omadused

super brzmienie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Kasutamise kuupäev 2020-11-17

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Kasutamise kuupäev 2020-11-17

04/11/2021

Polska

Polska

DOSKONAŁE BRZMIENIE

SUPER BRZMIENIE DOPASOWANE DO UCHA NIE GNIOTA ŁATWOŚC ODBIERANIA POŁĄCZEŃ

Positiivsed omadused

BRZEMIENIE CZAS PRACY

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Kasutamise kuupäev 2020-10-04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Kasutamise kuupäev 2020-10-04

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Positiivsed omadused

jakosc, cena

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.