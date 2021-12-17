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Tootmine lõpetatud
SHB2515WT/10
Heli heli järel
Nautige vabadust. Need täielikult juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid pakuvad tänu kaasaskantavale laadimisümbrisele kuni 100 tundi mänguaega. Nii saate nautida suurepärast muusikat väga pikka aega. Lisaks on teil otsene juurdepääs telefoni virtuaalsele assistendile. Kas keegi mainis ringreisi?
6 mm elementide ja suletud tagaosaga
Bluetooth®
Mustad
Nüüdsest on kõik telefonikõned kajast vabad. Meie akustiline kajasummutuse tehnoloogia tagab alati selge ja häireteta ühenduse.
4.7
5-st
22
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Kat99
17/12/2021
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Super brzmienie
słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie
Positiivsed omadused
super brzmienie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Kasutamise kuupäev 2020-11-17
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Kasutamise kuupäev 2020-11-17
TOLA25
04/11/2021
Polska
DOSKONAŁE BRZMIENIE
SUPER BRZMIENIE DOPASOWANE DO UCHA NIE GNIOTA ŁATWOŚC ODBIERANIA POŁĄCZEŃ
Positiivsed omadused
BRZEMIENIE CZAS PRACY
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Kasutamise kuupäev 2020-10-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Kasutamise kuupäev 2020-10-04
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Positiivsed omadused
jakosc, cena
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless