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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta Bluetooth®-kõrvaklapid

SHB4205WT/00

4.5
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ülikerge. Võimas heli.
Nautige kerget vabadust. Ilma piiravate juhtmeteta. Philips Flite Hyprlite’i juhtmevabad kaelavõruga kõrvaklapid on nii peenikesed ja kerged, et vaevu tunnete neid oma kõrvas.
Kuva kõik eelised

Gravitatsiooni eiravad kõrvaklapid

Ülikerge. Võimas heli.

  • 12,2mm draiverid / avatud tagaosa

  • Kõrvasisesed

Stiilse metalliläikega detailid

Stiilse metalliläikega detailid

Ikooniline disain ja kaasaegselt läikivad ehisdetailid

Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks

Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks

Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid mängida/peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.

Bassitoru rikkaliku bassi jaoks

Bassitoru rikkaliku bassi jaoks

Nööpkõrvaklappide uuenduslikud bassitorud suurendavad õhuvoogu, edastades sügavat, rikkalikku bassi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Są naprawdę super

Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/05/2019

Polska

Polska

Super sprzęt

Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

05/03/2019

Polska

Polska

Wspaniałe słuchawki!

Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>

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See arvustus tehti tootele SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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