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Tootmine lõpetatud
SHB4385BK/00
8,2 mm elemendid / suletud tagaosa
Kõrvasisesed
6 + 6 h esitusaeg
Kindel sobivus
3 suuruses silikoonist kõrvaotsakud paremaks kohandatud sobivuseks.
Tänu 6-tunnisele esitusajale saab muusikat kaua kuulata. Ühendades laadimiskorpuse, saate nautida veel 6 tundi esitusaega.
BASS+ kõrvaklappidel on 8,2 mm kõlarielemendid, mis esitavad võimsat tümpsuvat bassiheli.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Izka552
02/08/2019
Polska
Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji
Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne
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See arvustus tehti tootele SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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See arvustus tehti tootele SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Darek87
22/07/2019
Polska
Najlepsze True wirless
Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.
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See arvustus tehti tootele SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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See arvustus tehti tootele SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
David95
07/08/2018
România
Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț
Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)
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See arvustus tehti tootele SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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See arvustus tehti tootele SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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