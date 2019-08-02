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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta Bluetooth®-kõrvaklapid

SHB4385BK/00

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tunneta seda. BASS+
Philipsi BASS+ True Wirelessi kõrvaklapid edastavad võimsat ja tugevat bassiheli. Alati toimiv ühenduvus, eriti kauakestev aku ja kompaktne laadimiskorpus tagavad kasutusvabaduse. Hea viimistluse tõttu püsivad klapid kindlalt peas.
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Tunneta seda. BASS+

  • 8,2 mm elemendid / suletud tagaosa

  • Kõrvasisesed

  • 6 + 6 h esitusaeg

  • Kindel sobivus

3 suuruses kõrvaotsakud parima sobivuse tagamiseks

3 suuruses kõrvaotsakud parima sobivuse tagamiseks

3 suuruses silikoonist kõrvaotsakud paremaks kohandatud sobivuseks.

Laetav aku tagab kuni 6 tundi esitusaega

Laetav aku tagab kuni 6 tundi esitusaega

Tänu 6-tunnisele esitusajale saab muusikat kaua kuulata. Ühendades laadimiskorpuse, saate nautida veel 6 tundi esitusaega.

8,2 mm kõlarielemendid

8,2 mm kõlarielemendid

BASS+ kõrvaklappidel on 8,2 mm kõlarielemendid, mis esitavad võimsat tümpsuvat bassiheli.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

02/08/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji

Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

22/07/2019

Polska

Polska

Najlepsze True wirless

Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

07/08/2018

România

România

Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț

Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)

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See arvustus tehti tootele SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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