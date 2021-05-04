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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta Bluetooth®-kõrvaklapid

SHB4805DC/00

3

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Ülikerge. Võimas heli.

Avastage kerge vabadus ja ärge laske juhtmetel end piirata. Philips Flite Everlite’i juhtmevabad kõrvaklapid ühendavad endas stiili ja igapäevase lihtsuse. Kompaktsed ja ülikerged, et saaksite terve päev selget heli nautida.

Kuva kõik eelised

Gravitatsiooni eiravad kõrvaklapid

Ülikerge. Võimas heli.

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvu katvad

  • Pehmed padjandid

  • Kokkupandav

Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks

Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks

Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid mängida/peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.

Kiire viie minutiline laadimise tehnoloogia

Kiire viie minutiline laadimise tehnoloogia

Kiirlaadimise tehnoloogia pakub energiasööstu, kui aku hakkab tühjaks saama. Vaid viis minutit laadimist tagab ühe tunni taasesitust.

Suure võimsusega 32 mm kõlari draiverid puhta heli saamiseks

Suure võimsusega 32 mm kõlari draiverid puhta heli saamiseks

Suure võimsusega 32mm kallutatud draiverid annavad puhta terava heli ja sügava rikka bassi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
4
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé… Do té doby co šly zapnout

Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…

Positiivsed omadused

Zvuk. Baterie

Negatiivsed omadused

Konektor on / off

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Kasutamise kuupäev 2020-05-04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Kasutamise kuupäev 2020-05-04

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