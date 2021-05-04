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Tootmine lõpetatud
SHB4805DC/00
Ülikerge. Võimas heli.
Avastage kerge vabadus ja ärge laske juhtmetel end piirata. Philips Flite Everlite’i juhtmevabad kõrvaklapid ühendavad endas stiili ja igapäevase lihtsuse. Kompaktsed ja ülikerged, et saaksite terve päev selget heli nautida.
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvu katvad
Pehmed padjandid
Kokkupandav
Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab lugusid mängida/peatada ja kõnedele vastata lihtsa nupuvajutusega.
Kiirlaadimise tehnoloogia pakub energiasööstu, kui aku hakkab tühjaks saama. Vaid viis minutit laadimist tagab ühe tunni taasesitust.
Suure võimsusega 32mm kallutatud draiverid annavad puhta terava heli ja sügava rikka bassi.
3.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Mejla27
04/05/2021
Česká republika
Skvělé… Do té doby co šly zapnout
Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…
Positiivsed omadused
Zvuk. Baterie
Negatiivsed omadused
Konektor on / off
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Kasutamise kuupäev 2020-05-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Kasutamise kuupäev 2020-05-04
Tegelikud tulemused võivad varieeruda.