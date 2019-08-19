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SHC5200/10
FM-edastus
Mugav sobivus
Kuni 14 tundi mänguaega
32 mm kõlaridraiver on kompaktne, kuid väga võimas element moonutusteta heli esitamiseks igasuguse sisendvõimsusega.
Tavaliselt saab väljas kantavaid kõrvaklappe reguleerida, libistades välise peavõru sobivasse asendisse. See võib olla tülikas, sest peate seda enamasti igal kasutuskorral tegema. Nende kõrvaklappide painduva, isereguleeruva seesmise peavõru abil saate muusikat kiiremini ja lihtsamini nautida. Võru sobitub automaatselt teie pea suuruse ja kujuga.
Nende Philipsi kõrvaklappide vastupidavad, ent kerged kvaliteetsed materjalid suurendavad mugavust ka pikaajalisel kasutamisel.
3.7
5-st
9
Auhinnad
marretit
19/08/2019
Polska
Dobre słuchawki do TV
Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)
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See arvustus tehti tootele SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
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See arvustus tehti tootele SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Samon
15/06/2019
Polska
Super
Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.
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See arvustus tehti tootele SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
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See arvustus tehti tootele SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Slimtimdmc1982
04/07/2019
Україна
Комфортный дизайн
Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие
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See arvustus tehti tootele SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHC5200 Бездротові навушники HiFi