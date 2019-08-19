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  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus
  • Juhtmeta vabadus

Juhtmeta HiFi-kõrvaklapid

SHC5200/10

3.7
| (9) Auhinnad
Juhtmeta vabadus
Enam ei ole tülikaid kaableid – nüüd võite kodus muusikat nautides vabalt ringi liikuda. Nende Philipsi SHC5200/10 kõrvaklappide laetavuse ja kerguse tõttu ei pea te enam muretsema kasutusaja pikkuse pärast.
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Täielikult laetavad juhtmevabad kõrvaklapid

Juhtmeta vabadus

  • FM-edastus

  • Mugav sobivus

  • Kuni 14 tundi mänguaega

32 mm kõlaridraiver esitab suurepärast heli

32 mm kõlaridraiver on kompaktne, kuid väga võimas element moonutusteta heli esitamiseks igasuguse sisendvõimsusega.

Isereguleeruv seesmine peavõru

Tavaliselt saab väljas kantavaid kõrvaklappe reguleerida, libistades välise peavõru sobivasse asendisse. See võib olla tülikas, sest peate seda enamasti igal kasutuskorral tegema. Nende kõrvaklappide painduva, isereguleeruva seesmise peavõru abil saate muusikat kiiremini ja lihtsamini nautida. Võru sobitub automaatselt teie pea suuruse ja kujuga.

Kerge disain muudab kõrvaklapid mugavaks ka pikaajalisel kandmisel.

Nende Philipsi kõrvaklappide vastupidavad, ent kerged kvaliteetsed materjalid suurendavad mugavust ka pikaajalisel kasutamisel.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.7

5-st

9

Auhinnad

3

19/08/2019

Polska

Polska

Dobre słuchawki do TV

Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)

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See arvustus tehti tootele SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

15/06/2019

Polska

Polska

Super

Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.

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See arvustus tehti tootele SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

04/07/2019

Україна

Україна

Комфортный дизайн

Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие

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See arvustus tehti tootele SHC5200 Бездротові навушники HiFi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHC5200 Бездротові навушники HiFi

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.