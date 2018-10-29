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Tootmine lõpetatud
SHC8800/12
Suure eraldusvõimega kinoheli
Philips SHC8800 juhtmevabad kõrvaklapid haaravad teid kinoheli maailma, tagades samal ajal täieliku vabaduse. Saate neid kasutada 100 meetri raadiuses ja tänu mugavale kõrva ümbritsevale kujule on teil võimalus kogeda ülimat isiklikku kodust meelelahutust.
40 mm elementide / avatud tagaosaga
Kõrva katvad
Pehmed kõrva padjandid
Isekohanduv kerge peavõru tagab parima sobivuse vastavalt teie pea kujule, pakkudes ka optimaalset mugavust.
Suure eraldusvõimega heli on parima jõudlusega, reprodutseerides esialgse stuudiokvaliteediga salvestisi tõetruumalt kui 16bit/44,1kHz CD-vorminu puhul. Kaasasolevat helikaablit kasutades toetavad Philips SHC8800 juhtmeta kõrvaklapid suure eraldusvõime ja suurepärase kvaliteediga heli edastamist soovitud seadmetest – nii saate kodust meelelahutust rohkem nautida.
Lihtsaks laadimiseks asetage kõrvaklapid laadimisdokile.
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