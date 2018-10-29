Suure eraldusvõimega heli juhtmeühenduse kaudu

Suure eraldusvõimega heli on parima jõudlusega, reprodutseerides esialgse stuudiokvaliteediga salvestisi tõetruumalt kui 16bit/44,1kHz CD-vorminu puhul. Kaasasolevat helikaablit kasutades toetavad Philips SHC8800 juhtmeta kõrvaklapid suure eraldusvõime ja suurepärase kvaliteediga heli edastamist soovitud seadmetest – nii saate kodust meelelahutust rohkem nautida.