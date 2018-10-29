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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta telerikõrvaklapid

SHC8800/12

Suure eraldusvõimega kinoheli

Philips SHC8800 juhtmevabad kõrvaklapid haaravad teid kinoheli maailma, tagades samal ajal täieliku vabaduse. Saate neid kasutada 100 meetri raadiuses ja tänu mugavale kõrva ümbritsevale kujule on teil võimalus kogeda ülimat isiklikku kodust meelelahutust.

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Suurepärane kinoheli teie koju

Suure eraldusvõimega kinoheli

  • 40 mm elementide / avatud tagaosaga

  • Kõrva katvad

  • Pehmed kõrva padjandid

Peavõru kohandub automaatselt

Peavõru kohandub automaatselt

Isekohanduv kerge peavõru tagab parima sobivuse vastavalt teie pea kujule, pakkudes ka optimaalset mugavust.

Suure eraldusvõimega heli juhtmeühenduse kaudu

Suure eraldusvõimega heli juhtmeühenduse kaudu

Suure eraldusvõimega heli on parima jõudlusega, reprodutseerides esialgse stuudiokvaliteediga salvestisi tõetruumalt kui 16bit/44,1kHz CD-vorminu puhul. Kaasasolevat helikaablit kasutades toetavad Philips SHC8800 juhtmeta kõrvaklapid suure eraldusvõime ja suurepärase kvaliteediga heli edastamist soovitud seadmetest – nii saate kodust meelelahutust rohkem nautida.

Lihtsalt kasutatav laadimisdokk

Lihtsalt kasutatav laadimisdokk

Lihtsaks laadimiseks asetage kõrvaklapid laadimisdokile.

Tehnilised andmed

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