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Tootmine lõpetatud
SHE2405PP/00
8,6 mm draiverid / suletud tagaosa
Integreeritud mikrofon
Roosad-lillad
Kõrvasisesed
Eristuge teistest tänu erksatele kahevärvilistele kaablitele ja läbipaistvale kõlari ümbrisele.
8,6 mm neodüümist kõlarielemendid tagavad selge ja täpse heli.
Tänu ovaalse kujuga kergetele nööpkõrvaklappidele on muusika nautimine tõeliselt mugav. Tagatud on maksimaalne passiivne mürasummutus ja tänu komplekti kuuluvatele kolmes suuruses otsikutele ka ideaalne sobivus.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Positiivsed omadused
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Positiivsed omadused
Dźwięk, Design
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem