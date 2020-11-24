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Tootmine lõpetatud

1000 seriesNööpkõrvaklapid mikrofoniga

SHE2405PP/00

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Sinine
Sinine
Olge valmis rokkima
Täitke oma päevad julge rütmiga. Need kõrvasisesed kõrvaklapid on saadaval neljas erksas värvitoonis, neil on läbipaistvad korpused ja kahes värvitoonis kaablid. Milleks sulanduda massi, kui olete loodud välja paistma?
Kuva kõik eelised

Olge valmis rokkima

  • 8,6 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Integreeritud mikrofon

  • Roosad-lillad

  • Kõrvasisesed

Erksad kahevärvilised kaablid. Läbipaistev kõlari ümbris

Eristuge teistest tänu erksatele kahevärvilistele kaablitele ja läbipaistvale kõlari ümbrisele.

8,6 mm neodüümist kõlarielemendid. Selge ja täpne heli

8,6 mm neodüümist kõlarielemendid tagavad selge ja täpse heli.

Ovaalne helikanal. Mugav ja passiivne mürasummutus

Tänu ovaalse kujuga kergetele nööpkõrvaklappidele on muusika nautimine tõeliselt mugav. Tagatud on maksimaalne passiivne mürasummutus ja tänu komplekti kuuluvatele kolmes suuruses otsikutele ka ideaalne sobivus.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Dobre i tanie

Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!

Positiivsed omadused

Cena, jakość dźwięku, wygoda

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Jakość/Cena

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam

Positiivsed omadused

Dźwięk, Design

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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