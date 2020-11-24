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Tootmine lõpetatud
SHE2405WT/00
Saadaval
Olge valmis rokkima
Täitke oma päevad julge rütmiga. Need kõrvasisesed kõrvaklapid on saadaval neljas erksas värvitoonis, neil on läbipaistvad korpused ja kahes värvitoonis kaablid. Milleks sulanduda massi, kui olete loodud välja paistma?
8,6 mm draiverid / suletud tagaosa
Integreeritud mikrofon
Valge
Kõrvasisesed
Nüüdsest on kõik telefonikõned kajast vabad. Meie akustiline kajasummutuse tehnoloogia tagab alati selge ja häireteta ühenduse.
Tänu ovaalse kujuga kergetele nööpkõrvaklappidele on muusika nautimine tõeliselt mugav. Tagatud on maksimaalne passiivne mürasummutus ja tänu komplekti kuuluvatele kolmes suuruses otsikutele ka ideaalne sobivus.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Positiivsed omadused
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Kasutamise kuupäev 2020-07-24
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Kasutamise kuupäev 2020-07-24
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Positiivsed omadused
Dźwięk, Design
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Kasutamise kuupäev 2019-03-23
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Kasutamise kuupäev 2019-03-23