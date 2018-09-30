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Tootmine lõpetatud
SHE3205BK/00
Rikkalik bass, selge heli
Täiuslikult sobivaks ja mugavaks loodud SHE3205 kõrvaklappidel on 14,2 mm draiverid ja bassikanal, mis tagavad rikkaliku bassi ja selge heli. Sisseehitatud mikrofon lihtsustab muusika ja kõnede vahetamist. Valikus on kuus säravat Apple'i kellaga sobivat värvi.
14,2 mm draiverid / avatud tagaosa
Nööpkõrvaklapid
Kõrva kuju järgi disainitud, tagades igaühele mugava ja täpse sobivuse.
Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati oluliste inimestega ühenduses püsida.
Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helipool oleks võimalikult tundlik, bass reageeriks hästi ja heli kvaliteet oleks parem.
5.0
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
MaciekMM
30/09/2018
Polska
Spełniają swoje zadanie.
14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.
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See arvustus tehti tootele SHE3205BL Słuchawki douszne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3205BL Słuchawki douszne
Jacki
31/12/2017
Polska
Idealnie
Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.
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See arvustus tehti tootele SHE3205BK Słuchawki douszne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3205BK Słuchawki douszne
Prabc
14/05/2017
Polska
Polecam
Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3205BK Słuchawki douszne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3205BK Słuchawki douszne