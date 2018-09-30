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Tootmine lõpetatud

Nööpkõrvaklapid

SHE3205BL/00

5

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Sinine
Sinine
Valge
Valge

Rikkalik bass, selge heli

Täiuslikult sobivaks ja mugavaks loodud SHE3205 kõrvaklappidel on 14,2 mm draiverid ja bassikanal, mis tagavad rikkaliku bassi ja selge heli. Sisseehitatud mikrofon lihtsustab muusika ja kõnede vahetamist. Valikus on kuus säravat Apple'i kellaga sobivat värvi.

Kuva kõik eelised

Mugavalt kõrva sobituva kujuga

Rikkalik bass, selge heli

  • 14,2 mm draiverid / avatud tagaosa

  • Nööpkõrvaklapid

Sisseehitatud mikrofon lülitub muusika ja telefonikõnede vahel.

Sisseehitatud mikrofon lülitub muusika ja telefonikõnede vahel.

Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati oluliste inimestega ühenduses püsida.

Flexi-Grip tagab vastupidavuse

Flexi-Grip tagab vastupidavuse

Korpust ja juhet ühendav pehme painduv osa kaitseb juhtmeühendust ka tugeva painutamise korral.

Mugavalt kõrva sobituva kujuga

Kõrva kuju järgi disainitud, tagades igaühele mugava ja täpse sobivuse.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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5.0

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

30/09/2018

Polska

Polska

Spełniają swoje zadanie.

14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3205BL Słuchawki douszne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3205BL Słuchawki douszne

31/12/2017

Polska

Polska

Idealnie

Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3205BK Słuchawki douszne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3205BK Słuchawki douszne

14/05/2017

Polska

Polska

Polecam

Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3205BK Słuchawki douszne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE3205BK Słuchawki douszne

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.