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Tootmine lõpetatud
SHE3550BK/00
8,6 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvasisesed
Kõrvaklapipatjasid on kahes suuruses, et need sobiksid just teile ja istuksid hästi.
Philips Vibes'i kompaktsed kõrvasisesed klapid sisaldavad tõhusaid draivereid. Need tagavad täiusliku sobivuse ja tekitavad selget, võimsa bassiga heli.
Ovaalne helikanal sobitub ergonoomiliselt kõrva kujuga.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Slušalice za svaki dan
Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.
Positiivsed omadused
Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine
Negatiivsed omadused
Nema mikrofona
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3550WT Slušalice
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE3550WT Slušalice