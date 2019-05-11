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Tootmine lõpetatud

Nööpkõrvaklapid mikrofoniga

SHE8105BK/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Hõbedane
Hõbedane
Mustad
Mustad

Alati sügav ja puhas bass

Philips SHE8105 kõrvasisestel klappidel on tõeliselt sügavat bassi tagavad kvaliteetsed draiverid ja heliselgust tagav kindel alumiiniumkorpus. Ovaalsed helikanalid tagavad ergonoomilise mugavuse, samas kui juhtme sees olev pult lihtsustab muusika ja kõnede vahetamist.

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täismetallkorpusega

Alati sügav ja puhas bass

  • 8,6 mm draiverid/poolsuletud tagaosa

  • Kõrvasisene

Kolme suurusega silikoonkorpused tagavad täpse sobivuse

Kolme suurusega silikoonkorpused tagavad täpse sobivuse

Teie nööpkõrvaklappidega on kaasas 3 paari erinevas suuruses korpuseid, et saaksite valida oma kõrvadele sobivaimad.

Täiustatud 8,6 mm draiverid tagavad täpse ja sügava bassi

Täiustatud 8,6 mm draiverid tagavad täpse ja sügava bassi

Juhtme küljes on pult koos mikrofoniga muusika ja kõnede jaoks

Juhtme küljes on pult koos mikrofoniga muusika ja kõnede jaoks

Sisseehitatud mikrofoniga on muusikalt telefonikõnedele lülitumine imelihtne, et saaksite alati ühenduses püsida.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.