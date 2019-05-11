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Tootmine lõpetatud
SHE8105SL/00
Alati sügav ja puhas bass
Philips SHE8105 kõrvasisestel klappidel on tõeliselt sügavat bassi tagavad kvaliteetsed draiverid ja heliselgust tagav kindel alumiiniumkorpus. Ovaalsed helikanalid tagavad ergonoomilise mugavuse, samas kui juhtme sees olev pult lihtsustab muusika ja kõnede vahetamist.
8,6 mm draiverid/poolsuletud tagaosa
Kõrvasisene
Kõrvaklappide korpus on tugevast alumiiniumist, mis väldib vibratsioone ja tagab puhtaima heli. Lisaks kaitseb see kõrvaklappe igapäevase kulumise eest.
Nutikas sassiminemist takistav libisev hoidik aitab kaks kõrvaklapijuhet kenasti koos hoida. Ei mingit muret pusade või sõlmede pärast!
See pehme, ent vastupidav ühendus kõrvaklapi ja juhtme vahel aitab kaitsta korduval painutamisel tekkida võivate kahjustuste eest.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon