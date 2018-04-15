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Tootmine lõpetatud
SHL4400BK/00
Gravitatsiooni eiravad kõrvaklapid
Uskumatult kerged, jalustrabavalt võimsad. Õhukesed ja voolujoonelised. Ülikerged kõrvaklapid on loodud selleks, et olla pidevas liikumises. Pakkudes selget heli, saab need samas kokku murda, et neid oleks ideaalselt mõnus kaasas kanda.
32 mm kõlarielemendid/suletud tagaosa
Kõrvale asetuvad
Pehmed kõrva padjandid
Kokkupandav
Lame juhe ei lase kõrvaklappidel sassi minna, kusjuures lisatud tõmbetõkis tagab juhtme vastupidavuse.
Ülikerge ja superõhukesena tagab see liikumisel täieliku mugavuse.
Kokkumurtav mugavaks kaasaskandmiseks.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
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lotty
15/04/2018
România
super philips!
le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!
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See arvustus tehti tootele SHL4400BK Căşti
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See arvustus tehti tootele SHL4400BK Căşti
iMateusz
18/11/2016
Polska
Lekkie jak piórko
Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.
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