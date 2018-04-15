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Tootmine lõpetatud

Kõrvaklapid

SHL4400BK/00

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Gravitatsiooni eiravad kõrvaklapid

Uskumatult kerged, jalustrabavalt võimsad. Õhukesed ja voolujoonelised. Ülikerged kõrvaklapid on loodud selleks, et olla pidevas liikumises. Pakkudes selget heli, saab need samas kokku murda, et neid oleks ideaalselt mõnus kaasas kanda.

Kuva kõik eelised

Ülikompaktsed. Selge heli.

Gravitatsiooni eiravad kõrvaklapid

  • 32 mm kõlarielemendid/suletud tagaosa

  • Kõrvale asetuvad

  • Pehmed kõrva padjandid

  • Kokkupandav

Nautige muusikat mittesassimineva disainiga lameda juhtmega

Nautige muusikat mittesassimineva disainiga lameda juhtmega

Lame juhe ei lase kõrvaklappidel sassi minna, kusjuures lisatud tõmbetõkis tagab juhtme vastupidavuse.

Ülikerge ja superõhuke disain

Ülikerge ja superõhuke disain

Ülikerge ja superõhukesena tagab see liikumisel täieliku mugavuse.

Kokkumurtav mugavaks kaasaskandmiseks

Kokkumurtav mugavaks kaasaskandmiseks

Kokkumurtav mugavaks kaasaskandmiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

15/04/2018

România

România

super philips!

le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!

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See arvustus tehti tootele SHL4400BK Căşti

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL4400BK Căşti

18/11/2016

Polska

Polska

Lekkie jak piórko

Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.

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See arvustus tehti tootele SHL4400BK Słuchawki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL4400BK Słuchawki

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.