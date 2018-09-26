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  • Muusika nautimise jaoks
  • Muusika nautimise jaoks
  • Muusika nautimise jaoks
  • Muusika nautimise jaoks

Tootmine lõpetatud

Kõrvaklapid

SHL5000/00

4.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Muusika nautimise jaoks
Need kõrvaklapid on loodud muusika nautimiseks kõikjal, kuhu lähete. Pehmenduste tõttu saate oma lemmikmuusikat kauem kuulata. Suurepärane heli tagab täiusliku muusikaelamuse.
Kuva kõik eelised

Kõikjal, kuhu lähete!

Muusika nautimise jaoks

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvapealsed

  • Pehmed padjandid

  • Kokkupandav

Pehmete ümbristega saate kauem kuulata

Pehmete ümbristega saate kauem oma lemmiklugusid kuulata.

Kerge peavõru teeb kandmise mugavaks ja suurendab vastupidavust

Peavõru valmistamisel on kasutatud kerget materjali

Kõrvaklapid on lihtsaks hoiustamiseks ja kaasaskandmiseks kokkumurtavad

Kõrvaklapid on lihtsaks hoiustamiseks ja kaasaskandmiseks kokkumurtavad

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

26/09/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę

Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL5000 Słuchawki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL5000 Słuchawki

09/03/2019

România

România

Excelent!

Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL5000 Căşti

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL5000 Căşti

11/01/2013

Polska

Polska

Polecam:)

Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL5000 Headband headphones

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHL5000 Headband headphones

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.