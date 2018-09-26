30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvapealsed
Pehmed padjandid
Kokkupandav
Pehmete ümbristega saate kauem oma lemmiklugusid kuulata.
Peavõru valmistamisel on kasutatud kerget materjali
Kõrvaklapid on lihtsaks hoiustamiseks ja kaasaskandmiseks kokkumurtavad
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
marekv7
26/09/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę
Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL5000 Słuchawki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL5000 Słuchawki
Dhan
09/03/2019
România
Excelent!
Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL5000 Căşti
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL5000 Căşti
Michal16
11/01/2013
Polska
Polecam:)
Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL5000 Headband headphones
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SHL5000 Headband headphones