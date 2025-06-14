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  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks
  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks
  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks
  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks
  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks
  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks
  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks
  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks
  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks
  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks
  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks
  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks
  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks
  • Suurepärane heli teleri kuulamiseks

Siseruumides kasutatavad juhtmega telerikõrvaklapid

SHP2500/10

4.2
| (33) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet
Suurepärane heli teleri kuulamiseks
Nendel HiFi- ja telemeelelahutuse kuulamiseks mõeldud täismõõtmelistel kõrvaklappidel on akustiline reflektor bassi võimendamiseks.
Kuva kõik eelised

Suurepärane heli teleri kuulamiseks

  • Muusika kuulamine kodusest telerist

  • Kauakestev kandmismugavus

  • Helitugevuse reguleerimisseade juhtmel

Täielikult reguleeritav peavõru ja kõrvaklapid suurepärase sobivuse leidmiseks

Täismõõtmelised kõrvaklapid suurepäraseks heliisolatsiooniks

Pika, 6 m juhtmega on telerit ka kaugelt lihtne vaadata

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

33

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

14/06/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Słuchawki przewodowe Philips

Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości

See arvustus tehti tootele SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

See arvustus tehti tootele SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

28/05/2020

Polska

Polska

Specyfikacja

Słuchawki wg mnie świetne. W 2013 roku kupiłem je po raz pierwszy za bardzo niską cenę w popularnej sieci handlowej , wtedy po przesiadce z jakichś słabych, dźwięk był oszałamiający, i tak do nich przywykłem że kupiłem je dziś po raz drugi, gdyż model z 2013 roku po 7 latach intensywnego używania (oglądanie codziennie filmów i słuchanie muzyki) po prostu miał prawo odmówić posłuszeństwa - wysiadła jedna słuchawka. Jednak zanim kupiłem je po raz drugi, zapragnąłem zmiany i kupiłem słuchawki "Pioneer SE-M521" - no nie powiem, nie są złe, duże pasmo przenoszenia i dźwięk czysty - jednak nie czułem tych niskich tonów i tego basika co dawał przez tyle lat Philips SPH2500. Nie wiem, może mój słuch już tak do nich przywykł, że inne po prostu nie dają tego czego oczekują moje uszy. :) Także po 2 dniach używania Pioneerów, pojechałem do najbliższej Galerii Handlowej i kupiłem je po raz drugi - i mam to czego oczekiwałem!!! Wróciły te upragnione dźwięki. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz - na tych z 2013 roku jest inna specyfikacja, niż na tych dziś kupionych (maj 2020) - i pytanie do producenta - czy to się przez te lata zmieniło??? Na dowód załączam zdjęcia pudełek ze specyfikacją - te z 2013 i te z 2020 . Nie wiem ile te kupione dziś wytrzymają, ale jeśli padną to kupię ten sam model ponownie, już bez żadnych przesiadek na inne, i kombinacji. ;-) Także produkt ten polecam - do oglądania filmów i słuchania muzyki są świetne! Pozdrawiam!

Positiivsed omadused

Dobry dźwięk, Basy, Długi kabel z regulacją głośności

Negatiivsed omadused

Przy długim korzystaniu plastik pałąka trochę uwiera w głowę.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

29/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Biorąc pod uwagę wszystkie opinie i to ile ich jest oznacza to, że sporo ludzi wybierało właśnie te słuchawki. Przyznam, że ja też sugerowałem się opiniami z internetu (wiadomo, że były pozytywne i negatywne). Z mojego rachunku wyszło, że warto je kupić.Kupiłem... i się nie zawiodłem.Polecam

Positiivsed omadused

Dobry wzmacniacz, jakość komponentów, jakość dzwięku

Negatiivsed omadused

z jednej strony lekko rozreguolowała się szyna

See arvustus tehti tootele SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

See arvustus tehti tootele SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Optimaalse ja valjuma helikvaliteedi tagamiseks on kõrvaklappide ühendamisel soovitatav kasutada teie arvuti esipanneli porte.