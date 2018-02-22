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Tootmine lõpetatud
SHQ3400LF/00
Siseruumidesse sobivaimad
Higi-/veekindlad
Kõrvasisesed, konksuga
Kaasas 3 suuruses kõrvaotsakud, mis tagavad parima võimaliku sobivuse.
Oma patenditud reguleeritava kõrvakonksu abil tagavad ActionFiti kõrvaklapid sobivuse, mis on kindel ja mugav. Lihtsalt riputage kõrvaklapid kõrva külge ja libistage reguleeritavat konksu üles või alla, et see mugavalt teie kõrva sobiks. Nüüd on kõik igasuguse trenni tegemiseks või maastiku vallutamiseks valmis – teie kõrvaklapid püsivad kõrvas kõigest hoolimata.
ActionFiti kõrvaklapid on loodud vastupidavate ja tugevatena. Kevlariga kaetud juhe on hästi kaitstud kulumise ja murdumise eest ja suudab taluda ekstreemolusid - ja trenne.
1.0
5-st
1
Arvustus
perfectdrug
22/02/2018
Polska
Niewygodne, niedopasowane
Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.
See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki
See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki