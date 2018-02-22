TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE

Tootmine lõpetatud

ActionFitSportlikud kõrvaklapid

SHQ3400LF/00

1
| (1) Arvustus
AVARDAGE PIIRE
Philips Actionfit NoLimitsi kõrvaklapid aitavad hoida keskendumist ja motivatsiooni, kui seda enim vajate. Reguleeritava kõrvakonksuga kerged ja higistamiskindlad klapid pakuvad suurepärast heli ja on sama intensiivsed kui teie treeningud.
Kuva kõik eelised

Reguleeritava kõrvakonksuga sportlikud klapid

AVARDAGE PIIRE

  • Siseruumidesse sobivaimad

  • Higi-/veekindlad

  • Kõrvasisesed, konksuga

3 suuruses kõrvaotsakud tagavad optimaalse sobivuse

3 suuruses kõrvaotsakud tagavad optimaalse sobivuse

Kaasas 3 suuruses kõrvaotsakud, mis tagavad parima võimaliku sobivuse.

Patenteeritud reguleeritav kõrvakonks, et kõrvaklapid püsiksid sobivalt peas

Patenteeritud reguleeritav kõrvakonks, et kõrvaklapid püsiksid sobivalt peas

Oma patenditud reguleeritava kõrvakonksu abil tagavad ActionFiti kõrvaklapid sobivuse, mis on kindel ja mugav. Lihtsalt riputage kõrvaklapid kõrva külge ja libistage reguleeritavat konksu üles või alla, et see mugavalt teie kõrva sobiks. Nüüd on kõik igasuguse trenni tegemiseks või maastiku vallutamiseks valmis – teie kõrvaklapid püsivad kõrvas kõigest hoolimata.

Kevlar®-iga tugevdatud juhtmed tagavad ülihea vastupidavuse

Kevlar®-iga tugevdatud juhtmed tagavad ülihea vastupidavuse

ActionFiti kõrvaklapid on loodud vastupidavate ja tugevatena. Kevlariga kaetud juhe on hästi kaitstud kulumise ja murdumise eest ja suudab taluda ekstreemolusid - ja trenne.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

1.0

5-st

1

Arvustus

5
4
3
2

22/02/2018

Polska

Polska

Niewygodne, niedopasowane

Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.

See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.