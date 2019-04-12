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Tootmine lõpetatud
SHQ3405BL/00
Siseruumidesse sobivaimad
Higi-/veekindlad
Kõrvasisesed, konksuga
Kaasas 3 suuruses kõrvaotsakud, mis tagavad parima võimaliku sobivuse.
Oma patenditud reguleeritava kõrvakonksu abil tagavad ActionFiti kõrvaklapid sobivuse, mis on kindel ja mugav. Lihtsalt riputage kõrvaklapid kõrva külge ja libistage reguleeritavat konksu üles või alla, et see mugavalt teie kõrva sobiks. Nüüd on kõik igasuguse trenni tegemiseks või maastiku vallutamiseks valmis – teie kõrvaklapid püsivad kõrvas kõigest hoolimata.
ActionFiti kõrvaklapid on loodud vastupidavate ja tugevatena. Kevlariga kaetud juhe on hästi kaitstud kulumise ja murdumise eest ja suudab taluda ekstreemolusid - ja trenne.
3.0
5-st
2
Auhinnad
Smereka
12/04/2019
Україна
Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!
Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.
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See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Marius33
27/09/2016
Lietuva
Išmečiau po pirmo naudojimo
Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.
See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu
See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu