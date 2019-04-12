TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE
  • AVARDAGE PIIRE

Tootmine lõpetatud

ActionFitSportlikud kõrvaklapid koos mikrofoniga

SHQ3405BL/00

3
| (2) Auhinnad
AVARDAGE PIIRE
Philips Actionfit NoLimitsi kõrvaklapid aitavad hoida keskendumist ja motivatsiooni, kui seda enim vajate. Reguleeritava kõrvakonksuga kerged ja higistamiskindlad klapid pakuvad suurepärast heli ja on sama intensiivsed kui teie treeningud.
Kuva kõik eelised

Reguleeritava kõrvakonksuga sportlikud klapid

AVARDAGE PIIRE

  • Siseruumidesse sobivaimad

  • Higi-/veekindlad

  • Kõrvasisesed, konksuga

3 suuruses kõrvaotsakud tagavad optimaalse sobivuse

3 suuruses kõrvaotsakud tagavad optimaalse sobivuse

Kaasas 3 suuruses kõrvaotsakud, mis tagavad parima võimaliku sobivuse.

Patenteeritud reguleeritav kõrvakonks, et kõrvaklapid püsiksid sobivalt peas

Patenteeritud reguleeritav kõrvakonks, et kõrvaklapid püsiksid sobivalt peas

Oma patenditud reguleeritava kõrvakonksu abil tagavad ActionFiti kõrvaklapid sobivuse, mis on kindel ja mugav. Lihtsalt riputage kõrvaklapid kõrva külge ja libistage reguleeritavat konksu üles või alla, et see mugavalt teie kõrva sobiks. Nüüd on kõik igasuguse trenni tegemiseks või maastiku vallutamiseks valmis – teie kõrvaklapid püsivad kõrvas kõigest hoolimata.

Kevlar®-iga tugevdatud juhtmed tagavad ülihea vastupidavuse

Kevlar®-iga tugevdatud juhtmed tagavad ülihea vastupidavuse

ActionFiti kõrvaklapid on loodud vastupidavate ja tugevatena. Kevlariga kaetud juhe on hästi kaitstud kulumise ja murdumise eest ja suudab taluda ekstreemolusid - ja trenne.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.0

5-st

2

Auhinnad

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!

Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

27/09/2016

Lietuva

Lietuva

Išmečiau po pirmo naudojimo

Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.

See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

See arvustus tehti tootele ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.