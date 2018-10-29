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  • Alternatiivne tootefoto
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Tootmine lõpetatud

Digitaalne fotoalbum

SPH8608/12

Taasavastage lugude jutustamise võlu

Fotoalbumiga võite taasavastada lugude jutustamise võlu. See võib sõnagi lausumata inimesi naerma, nutma, ehmuma või naeratama panna. Võtke see album ja andke sõpradele edasi.

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Digitaalne fotoalbum

Taasavastage lugude jutustamise võlu

  • 20,3 cm (8")

  • Servapuutega juhtimine

Automaatne sisse- ja väljalülitumine eelnevalt määratud ajal säästab energiat

Taimer lülitab pildiraami teie valitud ajal sisse ja välja, vähendades energiakulu keskkonna säästmiseks ning hoides kokku kuni kolmandiku pildiraami elektrikulust.

Lihtsalt kasutatav aku dokkimisjaam

Aku dokkimisjaam on üheaegselt nii alus kui ka aku laadimisjaam. Täislaetuna saab raami sisse ehitatud akut kasutada kaks tundi juhtmeta piltide jagamiseks.

Keskkonnasõbralikult disainitud PhotoAlbum

Philipsi PhotoAlbums on disainitud ja toodetud vastavalt meie EcoDesigni põhimõtetele, vähendades üldist keskkonnamõju vähesema voolutarbe, ohtlike ainete kõrvaldamise, vähesema kaalu, tõhusama pakendi ja lihtsama ümbertöödeldavusega.

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.