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Tootmine lõpetatud
SPH8608/12
Taasavastage lugude jutustamise võlu
Fotoalbumiga võite taasavastada lugude jutustamise võlu. See võib sõnagi lausumata inimesi naerma, nutma, ehmuma või naeratama panna. Võtke see album ja andke sõpradele edasi.
20,3 cm (8")
Servapuutega juhtimine
Taimer lülitab pildiraami teie valitud ajal sisse ja välja, vähendades energiakulu keskkonna säästmiseks ning hoides kokku kuni kolmandiku pildiraami elektrikulust.
Aku dokkimisjaam on üheaegselt nii alus kui ka aku laadimisjaam. Täislaetuna saab raami sisse ehitatud akut kasutada kaks tundi juhtmeta piltide jagamiseks.
Philipsi PhotoAlbums on disainitud ja toodetud vastavalt meie EcoDesigni põhimõtetele, vähendades üldist keskkonnamõju vähesema voolutarbe, ohtlike ainete kõrvaldamise, vähesema kaalu, tõhusama pakendi ja lihtsama ümbertöödeldavusega.
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