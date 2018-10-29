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STE1010/70
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Eemaldatav 1,8 l veepaak
Kompaktne disain
2 auruseadistust
32 g/min pidev auruvoog
Eemaldab kuni 99,9% bakteritest*
Suur 1,8-liitrine veepaak on eemaldatav, et seda saaks hõlpsasti täita ja tagada nii pikalt ilma katkestusteta aurutada.
Aurumootor toodab 32 g/min võimsat pidevat auruvoogu, et hõlpsasti rõivastelt kortsud eemaldada.
Erinevate kangaste jaoks parimate tulemuste saavutamiseks valige eelistatud auru seadistus madala ja kõrge taseme vahel.
Arvustused
Testitud kolmandast osapoolest asutuse poolt bakterite E. Coli, S. Aureus, C. Albicans ning lestade kohta puuvilla peal 10 sekundi pikkuse aurutamisajaga