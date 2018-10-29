TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Lihtne kortsude eemaldamine kõikvõimalikel kangastel
  • Lihtne kortsude eemaldamine kõikvõimalikel kangastel

1000 seeriaRõivaauruti

STE1040/20

Lihtne kortsude eemaldamine kõikvõimalikel kangastel
Philipsi 1000 seeria rõivaauruti on teie igapäevane kaaslane lihtsaks kortsude eemaldamiseks. Tänu mitmele auruseadistusele ja suurele veepaagile saate mugavalt, ilma katkestusteta ning kiiresti ja tõhusalt kõikvõimalikke kangaid aurutada.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Kauakestev aur tänu 1,8-liitrisele veepaagile

Lihtne kortsude eemaldamine kõikvõimalikel kangastel

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

  • Integreeritud StyleBoard

  • 3 auruseadistust

  • 36 g/min pidev auruvoog

  • Eemaldab kuni 99,9% bakteritest*

Suur eemaldatav veepaak

Suur eemaldatav veepaak

Suur 1,8-liitrine veepaak on eemaldatav, et seda saaks hõlpsasti täita ja tagada nii pikalt ilma katkestusteta aurutada.

Pidev auruvoog kuni 36 g/min

Pidev auruvoog kuni 36 g/min

Aurugeneraator tekitab 36 g/min võimsa pideva auruvoo, et saaksite kortsud eemaldada vaid mõne liigutusega

Mitu auru seadistust paremate tulemuste saavutamiseks

Mitu auru seadistust paremate tulemuste saavutamiseks

Erinevatel kangastel optimaalse tulemuse saavutamiseks seadistage eelistatud auruseadistus. Kasutage kergemat auru õhema kanga puhul ning jõulisemat auru paksema kanga ja mantlite puhul.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Testitud kolmandast osapoolest asutuse poolt bakterite E. Coli, S. Aureus, C. Albicans ning lestade kohta puuvilla peal 10 sekundi pikkuse aurutamisajaga