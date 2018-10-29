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STE1040/20
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Eemaldatav 1,8 l veepaak
Integreeritud StyleBoard
3 auruseadistust
36 g/min pidev auruvoog
Eemaldab kuni 99,9% bakteritest*
Suur 1,8-liitrine veepaak on eemaldatav, et seda saaks hõlpsasti täita ja tagada nii pikalt ilma katkestusteta aurutada.
Aurugeneraator tekitab 36 g/min võimsa pideva auruvoo, et saaksite kortsud eemaldada vaid mõne liigutusega
Erinevatel kangastel optimaalse tulemuse saavutamiseks seadistage eelistatud auruseadistus. Kasutage kergemat auru õhema kanga puhul ning jõulisemat auru paksema kanga ja mantlite puhul.
Arvustused
Testitud kolmandast osapoolest asutuse poolt bakterite E. Coli, S. Aureus, C. Albicans ning lestade kohta puuvilla peal 10 sekundi pikkuse aurutamisajaga